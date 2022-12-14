Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz

Günlük hayatta çok fazla duygu hissedip, farklı ruh hallerine bürünebiliriz. Bazen stresli, bazen endişeli, bazen huzursuz, bazen de rahatsız hissetmemiz mümkün. Peki böyle durumlarda içebileceğiniz bitki çaylarının olduğunu biliyor muydunuz? İşte ruh halinize göre içmeniz gereken çaylar!

Uyandıktan uyuyana kadar olan süreçte çok sayıda ruh haline bürünebiliriz. Kendimizi çok mutlu hissederken bir anda çok stresli ya da depresif hissetmemiz de olasıdır. İşte böyle zamanlarda size iyi gelebilecek çaylar olduğunu biliyor muydunuz? Uykusuzken, rahatsızken, mutluyken ya da çok yorgunken birbirinden farklı çaylar içerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.Vücutta serotonin ve melatonin seviyesini artırmaya yardımcı olduğu için, papatya çayı stresi azaltır. Aynı zamanda kaygıdan kurtulmaya da yardımcı olur.İçeriğinde uçucu yağlar, kalsiyum, potasyum, A, C vitamini, tanen ve lif bulunan limon otu, zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırmayı sağlayarak depresif moddan sizi çıkarır.Yorgun olduğunuz günlerde kaslarınızın da çok kasıldığını hissedersiniz. Kendinizi koltuğa bırakmadan önce bir bardak yeşil çay demlemek çok işinize yarayacaktır. Yeşil çayın kas gevşetici özelliği olduğu için yorgunluğunuza bire birdir.Baş ağrısı ya da uykusuzluk yaşadığınız durumlarda lavanta çayı imdadınıza koşabilir. Sinirleri yatıştırıcı bir etkisi olmasının yanında uykusuzluğa da çok iyi gelir.Vişne çayı, metabolizmayı hızlandırırken, vücudun dinlenmesine yardım eder. Organlarınızın daha sağlıklı çalışmasına destek olur. Vücudunuzda bu düzen, endişe seviyenizi de azaltarak sakinleşmenize olanak sağlar.Çok sinirli ya da öfkeliyseniz portakal çayı işinizi görecektir. Sinirlere karşı portakal koklamak ya da portakal çayı içmek gerginliğinizi atar.Kendinizi huzursuz hissediyorsanız nane çayı tüketin. Antioksidan etkileriyle ve sedatif özellikleriyle birlikte nane çayı, huzursuzluğu yok etmeye yardımcı olur.Mideniz bulanıyor ve ağrınız varsa zencefil çayı midenizi sakinleştirecektir.Psikolojik gerginliklerde bitki çayı olarak tüketilir. Beyni rahatlatma ve uykuyu düzenleme etkisi vardır. Uyku düzeniniz değiştiyse ve sağlıklı şekilde uyuyamıyorsanız, çözümü kedi otunda olacaktır.Gül çayı diğer çay türleri gibi sudan yapıldığı için insanın su ihtiyacının belirli oranda alınmasını sağlar. Su metabolizmayı güçlendirerek kilo verdirmeye yardımcı olur. Antioksidan açısından güçlü olduğu için vücuttaki serbest radikalleri temizler ve kilo aldıracak stres, depresyon gibi sıkıntılardan uzak tutar. Polifenoller bakımından zengin olan gül çayı diyet listelerinde hep yerini almıştır.