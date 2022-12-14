banner875
banner885
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
8 0
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
7 0
 
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
77 0
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
12 0
25 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
17 0
banner878
banner887

Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz

banner898

Günlük hayatta çok fazla duygu hissedip, farklı ruh hallerine bürünebiliriz. Bazen stresli, bazen endişeli, bazen huzursuz, bazen de rahatsız hissetmemiz mümkün. Peki böyle durumlarda içebileceğiniz bitki çaylarının olduğunu biliyor muydunuz? İşte ruh halinize göre içmeniz gereken çaylar!

banner825
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
banner892

Uyandıktan uyuyana kadar olan süreçte çok sayıda ruh haline bürünebiliriz. Kendimizi çok mutlu hissederken bir anda çok stresli ya da depresif hissetmemiz de olasıdır. İşte böyle zamanlarda size iyi gelebilecek çaylar olduğunu biliyor muydunuz? Uykusuzken, rahatsızken, mutluyken ya da çok yorgunken birbirinden farklı çaylar içerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Ruh haline göre hangi çaylar tüketilir?

STRESLİ- PAPATYA ÇAYI 

Papatya çayının faydaları hakkında önemli bilgiler blog sayfamızda...

Vücutta serotonin ve melatonin seviyesini artırmaya yardımcı olduğu için, papatya çayı stresi azaltır. Aynı zamanda kaygıdan kurtulmaya da yardımcı olur.

DEPRESİF- LİMONOTU 

Limon Otu: Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? - Yemek.com

İçeriğinde uçucu yağlar, kalsiyum, potasyum, A, C vitamini, tanen ve lif bulunan limon otu, zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırmayı sağlayarak depresif moddan sizi çıkarır.

YORGUN- YEŞİL ÇAY 

Yeşil Çayın Faydaları: Vücuda, Yüze ve Cilde 10 Faydası | Youplus

Yorgun olduğunuz günlerde kaslarınızın da çok kasıldığını hissedersiniz. Kendinizi koltuğa bırakmadan önce bir bardak yeşil çay demlemek çok işinize yarayacaktır. Yeşil çayın kas gevşetici özelliği olduğu için yorgunluğunuza bire birdir.


UYKUSUZ- LAVANTA 

Lavanta Çayının Faydaları Nelerdir, Lavanta Çayı Nasıl Yapılır? - Yemek.com

Baş ağrısı ya da uykusuzluk yaşadığınız durumlarda lavanta çayı imdadınıza koşabilir. Sinirleri yatıştırıcı bir etkisi olmasının yanında uykusuzluğa da çok iyi gelir.

ENDİŞELİ- VİŞNE ÇAYI 

Gül Çayının Faydaları Nelerdir? Gül Çayı Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır? - Mahmure


Vişne çayı, metabolizmayı hızlandırırken, vücudun dinlenmesine yardım eder. Organlarınızın daha sağlıklı çalışmasına destek olur. Vücudunuzda bu düzen, endişe seviyenizi de azaltarak sakinleşmenize olanak sağlar.

KIZGIN- PORTAKAL ÇAYI 

Portakal çayının faydaları nelerdir? Portakal çayına tarçın ekleyip günde bir bardak içerseniz - Sağlık Haberleri

Çok sinirli ya da öfkeliyseniz portakal çayı işinizi görecektir. Sinirlere karşı portakal koklamak ya da portakal çayı içmek gerginliğinizi atar.

HUZURSUZ- NANE ÇAYI 

Nane Çayının Faydaları Nelerdir?

Kendinizi huzursuz hissediyorsanız nane çayı tüketin. Antioksidan etkileriyle ve sedatif özellikleriyle birlikte nane çayı, huzursuzluğu yok etmeye yardımcı olur.

AĞRINIZ OLDUĞUNDA-ZENCEFİL ÇAYI 

Zencefil Çayı - Yemek.com

Mideniz bulanıyor ve ağrınız varsa zencefil çayı midenizi sakinleştirecektir.

SİNİRLİYSENİZ-KEDİOTU ÇAYI 

Kedi otu faydaları


Psikolojik gerginliklerde bitki çayı olarak tüketilir. Beyni rahatlatma ve uykuyu düzenleme etkisi vardır. Uyku düzeniniz değiştiyse ve sağlıklı şekilde uyuyamıyorsanız, çözümü kedi otunda olacaktır.

KAYGILIYI- GÜL ÇAYI 

Gül Çayının 10 Harika Faydası, Nasıl Yapılır? - Nefis Yemek Tarifleri

Gül çayı diğer çay türleri gibi sudan yapıldığı için insanın su ihtiyacının belirli oranda alınmasını sağlar. Su metabolizmayı güçlendirerek kilo verdirmeye yardımcı olur. Antioksidan açısından güçlü olduğu için vücuttaki serbest radikalleri temizler ve kilo aldıracak stres, depresyon gibi sıkıntılardan uzak tutar. Polifenoller bakımından zengin olan gül çayı diyet listelerinde hep yerini almıştır.
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.