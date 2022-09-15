Rusya’nın Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurması üzerine kıtada enerji krizi yaşanıyor. Avrupalı siyasiler, krize ve yaklaşan kışa yönelik birçok fikir ortaya atmaya başladı. İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, enerji krizine çözüm amacıyla vatandaşlara birlikte duş almaları önerisinde bulundu. Bakanın ‘duş’ teklifi ülkede gündem oldu

Avrupalı bakandan enerji krizine şaşırtan çözüm!





Avrupa’da yaşanan enerji krizinin çözümüne yönelik ilginç fikirler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti.

İsviçre medyası Blick’te çıkan habere göre, Bakan Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığıyla daha iyi mücadele edebilmek için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.

Sommaruga, vatandaşlara verdiği tavsiyelerde, elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

“BİRLİKTE DUŞ ALMALIYIZ”

Ülkede gündem olan açıklamalarda ise en çok ‘duş’ kısmı dikkat çekti. Sommaruga, enerji krizine karşı “Birlikte duş almalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Tages-Anzeiger” ile yaptığı röportajda konuşan Enerji Bakanı konuşmasına şunları da ekledi:

“Belli bir yaştan itibaren iki kişilik duşların artık herkesi memnun etmediğini biliyorum.”

Öte yandan birçok kişi, Bakan Sommaruga’nın bu teklifini tiye aldı.

Şaşkınlık yaratan söz konusu açıklama, sosyal medyada da gündem oldu. Bakan Sommaruga’nın sözlerine ilişkin vatandaşlar, para biriktirmek için iki kişilik duşun gereksiz olduğunu savundu.

“DUŞ ALMAYIN, BEZLE SİLİNİN”

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann, geçtiğimiz günlerde enerji tasarrufu için verdiği son tavsiyeyle şaşırtmıştı

Almanya’nın karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine açıklama yapan Kretschmann “Enerji kriziyle sınandığımız bu günlerde insanlar ‘sürekli duş almak yerine’ bir bez kullanarak çok tasarruf edebilirler.” demişti.

