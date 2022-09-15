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Kraliçe Elizabeth’in ölümü arılara da söylendi

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Kraliyet arıcısı Jon Chapple, Kraliyet arılarının yanına giderek Kraliçe’nin öldüğünü ve yeni hükümdarın Prens Charles olduğunu söyledi

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Kraliçe Elizabeth’in ölümü arılara da söylendi
 
 
Kraliçe 2. Elizabeth‘in 96 yaşında hayatını yitirmesi sonrasında İngiltere’de çeşitli merasimler düzenleniyor. Bunlarla birlikte İngiltere’nin farklı gelenekleri de ortaya çıkıyor. Son olarak Kraliyet arıcısı Jon Chapple, Kraliyet arılarının yanına giderek Kraliçe’nin öldüğünü ve yeni hükümdarın Prens Charles olduğunu söyledi.
79 yaşındaki resmi Saray arıcısı John Chapple, Cuma günü Kraliçe’nin mevt haberini takiben Buckingham Sarayı ve Clarence House’a gitti. Chapple, on binlerce arıya konut sahipliği yapan kovanlara fiyonklara bağlı siyah kurdeleler yerleştirdi. Daha sonra arılara Kraliçe’nin öldüğünü ve bundan sonra yeni bir efendinin sorumlu olacağını bildirdi.
İngiltere’de bu gelenek yüzyıllara dayanıyor, eski bir hurafe tarafından destekleniyor. Kraliyet arılarına hükümdar değişikliğini söylememenin; arıların bal üretmemesine, kovanı terk etmesine ve hatta ölmesine yol açtığına inanıyorlar.
 
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