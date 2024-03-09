Bindiği uçakta kopyasını buldu

Bir adam bineceği uçakta kendisiyle aynı isme, aynı görünüme ve aynı özelliklere sahip başka bir adamla karşılaştı

İngiltere'de yaşayan Mark Garland isimli bir adam, Tayland yolculuğu için gittiği Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda check-in yaptıracağı sırada görevli ona zaten çekin yaptırdığını söyledi.

Duruma şaşıran Mark ve görevli kırk dakika süren karışıklığın ardından uçakta Mark Garland adında bir başka kişinin daha olduğu ortaya çıktı.

Gidiş salonunda buluşan iki Mark, sadece aynı adı paylaşmadıklarını, aynı zamanda oldukça benzer göründüklerini görünce hayrete düştü.

Biri 62 diğeri 58 yaşında olan iki adam yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki evlerde yaşadıklarını öğrendiler. Bunun yanı sıra ikilinin ortak bir arkadaşı olduğu, ikisin de bekar ve dört çocuğa sahip oldukları gibi başka benzerlikler de ortaya çıktı. 58 yaşındaki Mark bir otobüs şoförüydü, diğer Mark ise bir inşaat sektöründe çalışıyordu.

Aynı görünmenin, aynı adı taşımanın ve birbirine yakın yaşamanın yanı sıra, her iki adam da Tayland'a karşı ortak bir tutkuya sahip olduklarını keşfetti. Biri 13 diğeri ise 83 kere Tayland'a gittiğini söyledi.

Olayı anlatan ikiliden otobüs şoförü olan Mark, "Bu çok tuhaftı biraz şaşkınlıktan sonra olayı anladığımız zaman ikimiz de gülmeye başladık" dedi.

İnşaatçı Mark ise, "Bu çılgıncaydı hiç böyle bir şey beklemiyordum, başka bir Mark Garland'ın daha olduğunu söylediler, gelip pasaportumu görmek istediler."Neler oluyor!" diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

