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Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌

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Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle ‌devrilme‌ ‌noktaları‌ ‌riski‌ ‌altındaki‌ ‌buz‌ ‌tabakaları‌ ‌ve‌ ‌okyanus‌ ‌akıntılarının ‌birbirini‌ ‌istikrarsızlaştırarak ‌insanlık‌ ‌için‌ ‌ciddi‌ ‌sonuçlar‌ ‌doğuran‌ ‌ bir‌ ‌domino‌ ‌etkisine‌ ‌yol açacağı konusunda uyardı

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Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌
Bununla birlikte, ‌Antarktika'daki‌ ‌bazı‌ ‌büyük‌ ‌buz‌ ‌tabakalarının‌ ‌devrilme‌ ‌noktalarını‌ ‌çoktan‌ ‌aştığı‌ ‌düşünülüyor,‌ ‌bu‌ ‌da‌ gelecek yıllarda ‌deniz‌ ‌seviyesinde‌ ‌büyük‌ ‌artışlar‌ ‌anlamına‌ geliyor.‌ ‌
 
Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 1

EN İYİ SENARYODA EKOSİSTEMLERİN 3'TE BİRİNDE DOMİNO ETKİSİ YAŞANACAK

Uluslararası üniversitelerden oluşan bir ekip tarafından yapılan yeni araştırma, Batı Antarktika, Grönland, Atlantik Körfezi akıntısı ve Amazon yağmur ormanlarındaki buz tabakaları arasındaki etkileşimleri inceledi. Bilim insanları, üç boyutlu bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi ve sıcaklık artışları Paris İklim Anlaşması’nın üst sınırı olan 2 derecenin altına düştüğünde bile ekosistemlerin üçte birinde domino etkisiyle yıkım yaşanacağını buldu.

Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 2

Çalışma, bu iklim sistemleri arasındaki etkileşimlerin, devrilme noktalarının geçildiği kritik sıcaklık eşiklerini düşürebileceğini gösterdi. 

Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 3

Earth System Dynamics adlı dergide yayınlanan araştırma, yeni bir tür iklim modeli oluşturdu. Araştırmacılar, iklim sistemleri etkileşime girdikçe özellikle taşma noktaları için sıcaklık eşiklerinin nasıl değiştiğine odaklanan ve 3 boyutlu simülasyonlarını çalıştırmalarına izin veren bir yaklaşım kullandı.

Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 4

KÜRESEL DENİZ SEVİYESİ YÜKSELECEK

Araştırmacılar, domino etkisine örnek olarak Grönland buz tabakasının erimesini gösterdi. Buna göre, buzulların erimesi okyanusa tatlı su bırakarak Körfez Akıntısı’nı yavaşlatıyor. Bu nedenle tropik bölgelerden kuzey kutbuna doğru daha az ısı taşınıyor ve Güney Okyanusu'nda sular daha uzun süre boyunca sıcak kalıyor.  

Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 5

Ardından Antarktika'daki buz tabakaları istikrarsızlaştığı için Grönland buz tabakasının kenarlarında daha fazla erimeye neden olarak küresel deniz seviyesini yükseltiyor.

Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 6

Almanya'daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden (PIK) Profesör Ricarda Winkelmann, “Bu bir tahmin değil, bir risk analizi sağlıyoruz. Bulgularımız hala endişe uyandırıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve devrilme süreçlerini önlemek için az zamanımız var” ifadelerini kullandı.

Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 7

Bununla birlikte, bilim insanları atmosferdeki sıcaklıkların eşiği geçmesi için  gereken karbon dioksit seviyesine çok yakın bir gelecekte ulaşılabileceğini söyledi. Buna göre, on yıllar içerisinde dünyada çok ciddi sonuçlar görülecek. Bunların arasında  buzların erimesinden kaynaklanan deniz seviyesinin kıyı kentlerinde metrelerce yükselmesi ve kasırga, siklon ve seller gibi aşırı iklim olayları da  yer alıyor. 

Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 8

AMAZON ORMANLARI DEVRİLME NOKTASINA YAKLAŞIYOR

Çalışmanın yazarları, Amazon'un çoğunun karbon depolayan ormanların yerini savanaların aldığı bir devrilme noktasının yaklaştığını vurguladı. Körfez Akıntısı’nın  önemli bir parçası olduğu ve Batı Avrupa'yı ılıman tutan Atlantik Meridyonel Devrilme Dolaşımı’nın (AMOC) okyanus akıntıları, bin yılı aşkın süredir en zayıf noktasında bulunuyor.
Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌ - 9

Mayıs ayında ise bilim insanları, Grönland buz tabakasının önemli bir bölümünün devrilme noktasının eşiğinde olduğunu bildirdi. Exeter Üniversitesi'nden Profesör Tim Lenton tarafından yürütülen 2019 tarihli bir analiz, dünyanın bir dizi iklim devrilme noktasını çoktan aşmış olabileceğini ve bunun da araştırmacıların “medeniyet için varoluşsal bir tehdit” olarak adlandırdığı duruma yol açabileceğini öne sürdü.

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