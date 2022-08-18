banner762
banner815
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
12 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
9 0
 
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
27 0
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
17 0
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
48 0
Tüp bebek merkezinde skandal !
Tüp bebek merkezinde skandal !
122 0
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
14 0
banner797

Bilim insanları volkanik patlama için alarm verdi

banner476

Endonezya'daki Tambora yanardağı 1815'te patlamış ve 100 bin kişinin de ölümüne neden olmuştu. Ayrıca stratosfere giden kurum da dünya genelinde sıcaklıkları bir derece düşürmüştü.

banner825
Bilim insanları volkanik patlama için alarm verdi

 

Bilim insanlarına göre, büyük bir yanardağ patlamasının bu yüzyılda tekrar olma olasılığı altıda bir ve insanlık böyle bir patlama için hazır değil.

Nature dergisinde yazan İngiliz araştırmacılar; dünyayı tedarik zinciri, iklim ve gıda kaynakları açısından olumsuz yönden etkileyecek büyük bir yanardağ patlamasının hiç de uzak bir ihtimal olmadığını belirttiler.

Birmingham Üniversitesi’nde volkanoloji doçenti olan Michael Cassidy ve Cambridge Üniversitesi’nin Varoluşsal Risk Araştırmaları Merkezi’nden Lara Mani, uzaydan gelen tehditlerle Dünya’da var olan tehditlerle mücadele çalışmalarını karşılaştırarak insanlığın kötü bir senaryoya hazır olmadığına dikkat çekti:

“Gelecek yüzyılda, büyük ölçekli volkanik patlamaların meydana gelme olasılığı, asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmalarından yüzlerce kat daha fazla.”

Araştırmacılar; NASA’nın asteroitleri saptırmak için projelere 200 milyon sterlinden fazla bütçe ayırırken, büyük çapta patlamaları önlemek veya hafifletmek için herhangi bir yatırım yapılmadığını belirtti.

1815’te yaşanan ve binlerce insanın ölümüyle aynı zamanda dünya genelinde sıcaklık düşüşü nedeniyle pek çok olumsuz etkisi olan büyük yanardağ patlaması hatırlatılarak bu tip patlamalara karşı önlem alınabileceği üzerinde duruldu.

Bilim insanları, daha isabetli tahminler yapılması durumunda olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.