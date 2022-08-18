Bilim insanları volkanik patlama için alarm verdi

Endonezya'daki Tambora yanardağı 1815'te patlamış ve 100 bin kişinin de ölümüne neden olmuştu. Ayrıca stratosfere giden kurum da dünya genelinde sıcaklıkları bir derece düşürmüştü.

Bilim insanlarına göre, büyük bir yanardağ patlamasının bu yüzyılda tekrar olma olasılığı altıda bir ve insanlık böyle bir patlama için hazır değil.

Nature dergisinde yazan İngiliz araştırmacılar; dünyayı tedarik zinciri, iklim ve gıda kaynakları açısından olumsuz yönden etkileyecek büyük bir yanardağ patlamasının hiç de uzak bir ihtimal olmadığını belirttiler.

Birmingham Üniversitesi’nde volkanoloji doçenti olan Michael Cassidy ve Cambridge Üniversitesi’nin Varoluşsal Risk Araştırmaları Merkezi’nden Lara Mani, uzaydan gelen tehditlerle Dünya’da var olan tehditlerle mücadele çalışmalarını karşılaştırarak insanlığın kötü bir senaryoya hazır olmadığına dikkat çekti:

“Gelecek yüzyılda, büyük ölçekli volkanik patlamaların meydana gelme olasılığı, asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmalarından yüzlerce kat daha fazla.”

Araştırmacılar; NASA’nın asteroitleri saptırmak için projelere 200 milyon sterlinden fazla bütçe ayırırken, büyük çapta patlamaları önlemek veya hafifletmek için herhangi bir yatırım yapılmadığını belirtti.

1815’te yaşanan ve binlerce insanın ölümüyle aynı zamanda dünya genelinde sıcaklık düşüşü nedeniyle pek çok olumsuz etkisi olan büyük yanardağ patlaması hatırlatılarak bu tip patlamalara karşı önlem alınabileceği üzerinde duruldu.

Bilim insanları, daha isabetli tahminler yapılması durumunda olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor.