Biden, Putin'e küfretti

ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i "çılgın bir oros.. çocuğu" olarak adlandırdı. Kremlin, Biden'ın bu sözlerinin "utanç verici" olduğunu söyledi



San Francisco'daki buluşmada iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, şunları söyledi: "Bu, son varoluşsal tehdit, iklimdir. Putin gibi çılgın bir oros.. çocuğumuz var ve diğerleri... Her zaman nükleer çatışma konusunda da endişelenmek zorundayız."

Biden bu terimi ilk kez kullanmıyor. Ocak 2022'de, bir Fox News muhabiri, enflasyon hakkında bir soru sorduğunda Biden, mikrofona yakalandı ve muhabiri "aptal bir o... çocuğu" olarak adlandırdı.

RUSYA: BİDEN'IN PUTİN HAKKINDAKİ İFADELERİ "KÜSTAHÇA" VE "UTANÇ VERİCİ"

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.

Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamaları "küstahça" ve "utanç" verici olarak nitelendiren Peskov, "ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden , önceki gün Kaliforniya'daki seçim kampanyası için bir bağış toplama etkinliğinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin 'i "çılgın bir oro… çocuğu" olarak adlandırdı.San Francisco'daki buluşmada iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, şunları söyledi: "Bu, son varoluşsal tehdit, iklimdir. Putin gibi çılgın bir oros.. çocuğumuz var ve diğerleri... Her zaman nükleer çatışma konusunda da endişelenmek zorundayız."Biden bu terimi ilk kez kullanmıyor. Ocak 2022'de, bir Fox News muhabiri, enflasyon hakkında bir soru sorduğunda Biden, mikrofona yakalandı ve muhabiri "aptal bir o... çocuğu" olarak adlandırdı.RUSYA: BİDEN'IN PUTİN HAKKINDAKİ İFADELERİ "KÜSTAHÇA" VE "UTANÇ VERİCİ"Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını değerlendirdi.Söz konusu açıklamaları "küstahça" ve "utanç" verici olarak nitelendiren Peskov, "ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor" dedi.