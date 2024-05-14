Azerbaycan’dan ‘Yalancı’ya 2 puan

İsviçre’nin kazandığı Eurovision 2024 şarkı yarışma arkasında çok konuşulacak gelişmeler bıraktı

İsrail’in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç’in Malmö kentinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsviçre’nin temsilcisi Nemo “The Code” isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

Eurovision 2024’ün finalinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla yer alan Güney Kıbrıs, 15’inci sırada kaldı. Geceye İsrail protestoları ve Filistin’e destek damga vurdu.

Eurovision şarkı yarışmasının 2024 finalinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla yer alan Güney Kıbrıs 25 ülke arasında 15’inci oldu. Güney Kıbrıs, Silia Kapsis’in seslendirdiği ve “yalancı” anlamına gelen “liar” oy kullanan 36 ülke jürisinin 9’undan puan aldı. “Yalancı”ya puan veren ülkelerden birisi de Azerbaycan oldu. Azeri jüri “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne 2 puan verdi. Yunanistan’ın çoğunlukla yaptığından farklı olarak en yüksek puanı Kıbrıs yerine, İsviçre’ye vermesi dikkat çekti. Kıbrıs’a puan veren ülkelerin tamamı şöyle: Yunanistan (10), Lüksemburg (7), Avusturya (6), San Marino (3), Azerbaycan (2), Ermenistan (2), İsveç (2), Birleşik Krallık (1) ve Hırvatistan (1).

Malmö’de 7 Mayıs’ta ilk yarı final, 9 Mayıs’ta ikinci yarı final ve ardından finali yapılan yarışmaya İsrail’in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu.

İSRAİL YUHALANDI

Eurovision’un final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi. Sosyal medyaya salondan atılan videolara göre, Golan, “Hurricane” adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalanırken, “Özgür Filistin” sloganları atıldı. Ancak, İsrail, yarışmaya katılan ülkelerin halk jürilerinden çok düşük puan alırken, “müzik profesyonellerinin(!) oluşturduğu jüri tarafından verilen 443 puanla yarışmanın puan rekorunu kırdı.

KRİZ ÜSTÜNE KRİZ

Finale saatler kala EBU’nun, Hollanda’nın temsilcisi Joost Klein’in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.

Kararın gerekçesi olarak; Klein'ın bir ekip üyesine davranışının "yarışma kurallarını ihlal etmesi" gösterildi.

