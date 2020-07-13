Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Azerbaycan, çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan'ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki gösterilerek, "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olmasının, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.