Avustralya'da esrarlı ıspanak alarmı

Avustralya'da marketlerde satılan paketli ıspanak ürününe yanlışlıkla esrar karışması sonucu onlarca kişi hastaneye akın etti, kamu sağlığı alarmı verildi

Avustralya’da içine esrar karıştığı düşünülen ıspanak, yetkilileri alarma geçirdi.

Yiyen kişilerde halüsinasyonlara, mide bulantısı ve kusmaya neden olan ıspanak nedeniyle Avustralya’da kamu sağlığı alarmı verildi. Çok sayıda kişi hastanelere akın ederken 9 kişi tedavi altına alındı.

Sydney kentindeki marketlerde satılan paketli ıspanağın derhal toplatılmasına karar verildi.

Üretici Riviera Farms şirketi, ıspanağa uyuşturucu otların karışmış olabileceğini açıkladı. Yetkililer de ürünün yanlışlıkla esrarla karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ürünü satın alanlara derhal çöpe atma çağrısı yapıldı.

Sağlık kurumları, bazı belirtilerin çok ağır olduğunu, hastalarda bilinç kapanıklığına yol açan delirium, halüsinasyon, kalp atışının hızlanması, buğulu görme ve ateş gibi belirtilere rastlandığını vurguladı.

Başka ürünlerde de esrar bulunabileceği belirtilirken birçok sebze meyveyle ilgili inceleme başlatıldı. New South Wales eyaletinden Dr. Darren Roberts, “Şu ana kadar hayatını kaybeden olmaması iyi bir haber ama insanlar gerçekten çok hasta. Halüsinasyonlar görüyorlar” dedi.