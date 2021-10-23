banner583
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
18 0
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
19 0
 
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
18 0
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
22 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
226 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
21 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
61 0
banner661
banner726

Avrupa Konseyi’nden karar metni: Türkiye’ye uyarı geldi

banner476

21-22 Ekim'de bir araya gelen Avrupa Konseyi, dün karar metnini yayınladı.

banner714
Avrupa Konseyi’nden karar metni: Türkiye’ye uyarı geldi
banner721
 

2005’ten beri Almanya’yı yöneten Angela Merkel’e veda eden Avrupa Konseyi, iki günlük zirvenin ardından bir karar metni hazırladı.

Avrupa Konseyi karar metninde Türkiye’ye uyarıda bulundu. Metnin 17 ve 18’inci maddelerinde Türkiye ile ilgili ifadeler yer alırken, Ankara’nın 2016 yılında AB ile imzalanan mülteci anlaşmasına uyması gerektiği de hatırlatıldı.

17’nci maddede, Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelere Suriyeli mültecilere finansal destek sağlayacağını yenilediği belirtilirken 18’inci maddede ise, “Avrupa Konseyi, Türkiye’ye 2016’da AB-Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya tamamen ve ayrım gözetmeksizin uygulaması çağrısında bulunuyor, buna Kıbrıs Rum Kesimi de dahil” denildi.

Karar metninde, Türkiye’nin adı verilmeden bir uyarıda daha bulunuldu. Metinde, “Avrupa Konseyi, üçüncü ülkelerin mültecileri siyasi sebeplerle silah olarak kullanmasını kabul etmeyecektir. AB sınırlarına bütün hibrid saldırıları kınıyoruz ve buna uygun şekilde karşılık vereceğiz” denildi.

Avrupa Birliği bu ifade ile son dönemde gerilimin tırmandığı Belarus’u işaret etse de Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, “Bu Türkiye’ye doğrudan olmayan bir mesaj, Türkiye de 2020’nin başlarında aynı taktiği uygulamıştı” yorumunu yaptı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.