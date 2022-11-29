Avrupa'da 30 ton uyuşturucu ele geçirildi

Avrupa'daki kokainin üçte birini kontrol eden çeteye operasyon: 30 ton uyuşturucu ele geçirildi

Avrupa'da birçok ülkede uyuşyutucu operasyonu düzenlendi. Toplamda 49 kişi gözaltına alınırken 30 tontan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Europol çetenin Avrupa'daki kokain ticaretinin üçte birini kontrol ettiğini belirtti. Polis çetenin mesajlaşma uygulamasına sızdı.

Altı farklı ülkenin kolluk kuvvetleri bir süper karteli bitirmek için harekete geçti.

AB üyesi beş ülke ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplamda bir hafta süren operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu yöneten Europol "Çöl Işığı Operasyonu"na katılan polis güçlerinin hem "komuta ve kontrol merkezini hem de Avrupa'daki lojistik uyuşturucu kaçakçılığı altyapısını" hedef aldığını söyledi.

Europol'ün desteğiyle İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve BAE'de yürütülen soruşturmalarda 30 metrik tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

ABD DE DESTEK VERDİ

Europol, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin de kara para aklamayla da uğraşan örgütün çökertilmesinde rol oynadığını söyledi.

Europol, "Şüphelilerin kontrolü ve komutası altında Avrupa'ya yapılan kokain ithalatının ölçeği çok büyüktü" açıklamasını yaptı. Tutuklamaların en çok yapıldığı ülke Hollanda olurken, önemli isimler Dubai'de yakalandı.

Hollandalı yetkililer, Dubai'de tutuklanan zanlılardan birinin 2020 ve 2021'de Hollanda'ya binlerce kilo kokain getirdiğini aktardı.

MESAJLAŞMA UYGULAMASINA SIZILDI

Polis müfettişleri suçlular arasında popüler olan şifreli mesajlaşma hizmeti Sky ECC programına sızdı.

Avrupa'daki kokain salgını son yıllarda artıyor. Kıtaya sokulan kokain miktarlarının artmasıyla sokaklardaki uyuşturucunun saflık derecesi artarken, fiyatının da düştüğü belirtiliyor.

2020 yılında bölgede bir önceki yıla göre %6 artışla 214 tondan fazla kokain ele geçirildi ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi uzmanları, bu miktarın 2022'de 300 metrik tona ulaşabileceğine inanıyor.