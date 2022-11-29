Görenleri hayrete düşüren obruk

Sivas’ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu. İlçe sakinlerinden bir vatandaş ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu

Sivas’ın Hafik ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan tarlada geçen günlerde büyük bir obruk oluştu.

10 metre çapındaki obruk görenleri korkuturken ilçe sakinlerinden Fatih rüştü Soğancıolğlu hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.

15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti.

Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

"İKİ TIR'IN GİREBİLECEĞİ BİR OBRUK OLUŞTU"

Soğancıoğlu, rahatlıkla iki TIR'ın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, “Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı"