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Atom bombasının atıldığı anı gösteren saat rekor fiyata satıldı

Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının kalıntıları arasından çıkarılan bir saat31 bin 113 dolara satıldı

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Atom bombasının atıldığı anı gösteren saat rekor fiyata satıldı
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Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 tarihinde atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan kol saati ABD merkezli bir müzayede evi tarafından düzenlenen açık arttırmada satıldı. Atom bombasının atıldığı an olan 08.15’i gösteren erimiş haldeki saat 31 bin 113 dolara alıcı buldu. Müzayede evinden yapılan açıklamada, Hiroşima’daki kalıntılardan çıkarılan nadir bir parça olan kol saatinin tarihi öneme sahip diğer parçalarla birlikte satışa çıkarıldığı kaydedildi. Saatin yeni sahibi açıklanmadı.
 
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