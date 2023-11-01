Ateşkes isteyen siyasetçi görevden alındı

İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı

İngiltere Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri Paul Bristow, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aynı zamanda iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili olan Bristow'un "kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumlar" yaptığını belirterek, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındığını duyurdu.

Bristow, Başbakan Sunak tarafından görevden alındıktan sonra BBC'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum ve keyif aldığım bir işi bıraktığım için üzgünüm ancak artık pek çok seçmenimin derinden önemsediği bir konu hakkında açıkça konuşabilirim. Bunu hükümetten maaş alarak değil arka sıralardan daha iyi yapabileceğime inanıyorum."

Bristow, geçen hafta Başbakan Sunak'a yazdığı bir mektupta, kalıcı bir ateşkesin hayat kurtaracağını ve insani yardımın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını belirtmişti.

Milletvekili Paul Bristow, 2020'de yaptığı bir açıklamada, ramazanın Müslümanlar için ne anlama geldiğini öğrenmek istediğini belirtmiş ve ramazanda Müslümanlarla aynı deneyimi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını açıklamıştı.

İngiliz hükümeti, Gazze'ye insani yardım için çatışmalara ara verilmesini destekliyor ancak ateşkes çağrılarını reddediyor.

