Aşırı sıcaklardan tabutlar patlıyor

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Palermo'da Covid-19 dolayısıyla ölümlerin artması ve yetkililerin yavaş hareket etmesiyle birlikte aşırı sıcakların da bastırmasıyla gömülmeyi bekleyen tabutların patladığı açıklandı.

Küresel iklim kriziyle birlikte hava sıcaklıklarının rekor kırdığı İtalya’da korkunç bir olay yaşandı…

Palermo’daki yönetim zaafı ve Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısının artmasıyla birlikte çok sayıda tabut gömülmeyi beklerken, aşırı sıcaklar sebebiyle bazı tabutların patladığı açıklandı.

Palermo Mezarlıklar Müdürlüğü Direktörü Leonardo Cristofaro, “Bazı tabutlardan kadavra sıvıları çıkmaya başladı. Bazı tabutlar ise aşırı sıcaklardan dolayı patladı. Bu tabutları toprağa vermeden bu durum düzelmez. Bu çok ciddi bir sağlık riski haline gelebilir” dedi.

Palermo’da yaz mevsiminin bitmek üzere olması ise yetkilileri endişelendiriyor. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, bölgede yazın bitmesinden sonra sel riski olduğunu aktarırken, Palermo’da krematoryum olmadığı için yakınlarını kaybedenler bu işlem için başka kentlere gidiyor.

Yeni yapılması planlanan krematoryum inşasına henüz başlanmaması tepki çekerken, İtalyan La Stampa’ya konuşan ve oğlu ile eşini toprağa vermek isteyen Paolo isimli bir adam, “Mezarlıkta yer bulunamıyor. Naaşları sanki birer obje gibi fırlatıyorlar. İlk gelen yer kapıyor” eleştirisini yaptı.

İtalyan kentini 1985’ten beri git-gelli bir şekilde yöneten Leoluca Orlando, 500 milyon euroluk inşaat projelerini şehir konseyinin engellediğini öne sürdü.