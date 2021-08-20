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ABD ve Meksika’da fırtınalar etkili oluyor

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Kuzey Amerika ülkeleri tropik fırtınaların etkisi altında. “Grace” fırtınası Meksika’ya ulaştı. “Fred” fırtınası ise Amerika Birleşik Devletleri’nde hasara neden oldu.

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ABD ve Meksika’da fırtınalar etkili oluyor
 

Şiddetli yağış ve rüzgar. Haiti ve Jamaika’yı vuran Tropik fırtına Grace, Meksika’ya ulaştı.Ülkenin karayip kıyıları fırtınanın etkisi altına girdi.



Grace fırtınası saatte 90 kilometreyi bulan hızıyla bölgede hasara neden oldu.Dünyaca ünlü tatil bölgesi Tulum’da sokaklar göle döndü.Bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandı.



Amerika Birleşik Devletleri ise bir diğer tropik fırtına olan Fred’in etkisi altında.Hafta başında Florida kıyılarından karaya çıkan fırtına, şiddetli rüzgar ve yağmur getirdi.



Massachusetts’te maddi hasara neden oldu. Ağaçlar ve evler zarar gördü.Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda çok sayıda araç sular altında kaldı.



Eyalette fırtınaya bağlı olarak herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.Fırtınanın daha önce etkili olduğu Kuzey Carolina’dan ise ölüm haberi geldi.



Yetkililer arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaklaşık 20 kişiden de haber alınamıyor.Fırtınanın ilerleyen günlerde hız kaybedeceği tahmin ediliyor.


 
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