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Aşı yaptıran ünlü model hayatını kaybetti

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İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti

Aşı yaptıran ünlü model hayatını kaybetti
İngiltere’de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Covid-19 aşısını yeniden tartışmaya yola açtı. Ünlü model, aşı olduktan sonra sonra yaptığı paylaşımda “Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı” ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden 39 yaşındaki modeli konuşuyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti. Bu haber kısa sürede ‘ölüm nedeni aşı mı’ tartışmalarını beraberinde getirdi.
Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs‘ta olmuş ve yaptığı paylaşımda “Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı” ifadelerine yer vermişti.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Dubois, bu paylaşımdan bir hafta sonra solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois’in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmaya başladı.
HAYATA TUTUNAMADI
Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu kötüleşen Dubois, 19 Mayıs’ta komaya girdi ve hayatını kaybetti. İngiliz modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.
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