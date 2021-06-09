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Aşı pasaportu Avrupa Parlamentosu'ndan geçti

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği içerisinde serbest seyahatin önünü açmak için aşı pasaportunu onayladı

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Aşı pasaportu Avrupa Parlamentosu'ndan geçti

Avrupa Parlamentosu, ortak olarak kabul edilecek bir sertifikayla beraber AB içerisindeki karantinasız serbest seyahat edilebilmesine onay verdi. Son adım olarak ise sertifikanın AB üye ülkelerinin hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Eğer tüm hükümetler protokolü onaylarsa 27 AB üyesi ülke arasında serbest seyahat 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Avrupa İlaç Ajansı, şu ana kadar BionTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen'in aşılarını kullanım için onaylamış durumda.

AB dışındaki kişilere de verilmesi öngörülmüştü

Mart ayında gündeme gelen düzenlemeye göre, AB Komisyonu'nun "Dijital Yeşil Sertifika" adını verdiği, "aşı pasaportu" veya "Kovid kartı" olarak da bilinen belge kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

AB ülkelerinde yaşayanlara ücretsiz verilecek olan sertifikada bir QR kodu bulunacak. Bu kodla sertifikanın gerçekliği ve güvenliği sağlanacak. AB Komisyonu, sertifikanın tüm AB ülkelerinde doğrulanabileceği bir yazılım geliştirecek.

Bu sertifikaya sahip olanlara seyahatlerde ne tür kısıtlamaların kaldırılacağına AB ülkeleri kendileri karar verecek. Sertifikanın uluslararası karşılıklı tanınırlığı için çalışmalar yapılacak. Belge, düzenlenen ülkenin dilinde ve İngilizce olarak hazırlanacak.

Bir üye ülke sertifikası olanlara karantina veya test gibi uygulamalara devam ederse bu durumu AB Komisyonuna ve diğer üye ülkelere bildirmek ve nedenlerini izah etmek zorunda olacak.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

Sertifikayı AB'ye üçüncü ülkelerden seyahat edecek kişilerin de alması mümkün olabilecek. Şu anda sadece zorunlu seyahatlere izin verilen AB ülkelerine gitmek isteyen bir kişi, gideceği ülkeye gerekli belgelerini sunduktan sonra aşı sertifikası talep edebilecek. Belgeleri değerlendiren ülke sertifikayı verip vermemeye yetkili olacak.

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