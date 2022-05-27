banner762
banner815
Koopspor 2'de 2 yaptı
Koopspor 2'de 2 yaptı
3 0
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
33 0
 
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
11 0
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
24 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
34 0
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
95 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
27 0
banner797
banner794

Antibiyotiğe karşı dirençli bakteri

banner476

Küresel ısınma sebebiyle kutup buzlarındaki erime her geçen gün hızlanıyor. Bilim insanları güney kutup bölgesindeki buzulların erimesi ile antibiyotik ve dezenfektanlara doğal olarak dirençli "süper bakteriler" bulduklarını açıkladı

banner825
Antibiyotiğe karşı dirençli bakteri

 

 

 Küresel ısınma sebebiyle güney kutup bölgesindekji buzlar eridi, "süper bakteriler" ortaya çıktı. Keşif Şili üniversitesi bilim insanlarına ait.

Antarktika'daki donmuş topraktan örnek alan araştırmacılar, çok yüksek antibiyotik dirence sahip yeni tür bakteriler keşfetti.

Bilim insanları, bu özelliklerinden dolayı bakterilerin "süper güçlere" sahip olduğunu söylüyor.

Şilili araştırmacılar, bakterilerin kutup bölgesindeki aşırı koşullarda evrimeleşerek dirençli hale geldiğini söylüyor.

Bilim insanları şimdiye kadar tespt ettikleri "süper bakterilerin" hastalığa yol açmadığını vurguluyor.

Ancak iklim değişikliğinin devam etmesi ile kutup buzlarının içinde yeni ve çok daha tehlikeli bakteri türlerinin açığa çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.