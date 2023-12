Altınlar çalıntı çıktı

Sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarla gündeme gelen ABD'li Senatör Menendez'in evinde bulunan külçe altınlar 2013'teki hırsızlık vakasıyla bağlantılı çıktı

ABD merkezli yayın kuruluşu NBC News, ABD'li Senatör Bob Menendez'e yönelik rüşvet soruşturmasında evinde bulunan külçe altınların, yıllar önce bir iş adamının evinden çalınan ve daha sonra bulunan altınlar olduğunu, bunun iş insanı ile Menendez arasındaki "rüşvet" bağlantısına dair kanıt olacağını yazdı.

NBC News'in haberine göre, İş İnsanı Fred Daibes, 2013'te polise başvurdu ve New Jersey'in Edgewater semtindeki evinden 500 bin dolar nakit parası ve 22 külçe altının çalındığını bildirdi. Polis daha sonra olayla bağlantılı 4 kişiyi yakaladı ve Daibes'e altınları tekrar iade edildi. Bu süreçte Daibes altınların seri numarasını polise bildirdi.

Resmi polis raporlarında, Menendez'e yönelik "rüşvet" suçlaması kapsamında bu yıl evinde ele geçirilen 2 altının Daibes'in altınların seri numarasıyla eşleştiği görüldü. Öte yandan, Menendez'in eşi Nadine Menendez'in de daha önce sattığı 2 külçe altının 2013'teki vakadaki altınlarla aynı seri numarasına sahip olduğu kaydedildi.

Söz konusu gelişmenin, Menendez ile Daibes arasındaki rüşvet alışverişine en önemli kanıtı sunacağı düşünülüyor.

NBC Hukuk Analisti Danny Cevallos, "Tüm bunlar, Senatör Menendez için kötü haber. Çünkü delil zinciri bu noktadan sonra kolay çözülecek gibi" yorumunda bulundu.

EVİNDEN KÜLÇE ALTIN VE NAKİT PARA ÇIKMIŞTI

Bob Menendez'e 22 Eylül'de New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongre'deki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.