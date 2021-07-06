banner583
banner676
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
54 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
499 0
 
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
9 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
602 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
24 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
banner661
banner682

Alman polisinden dev operasyon

banner476

Alman polisi, EncroChat isimli bir mesajlaşma uygulamasına sızarak baskın düzenledi. Baskında en az 750 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

banner666
Alman polisinden dev operasyon
 

Alman polisi, bugün yapılan açıklamada ülke genelinde büyük bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 750’den fazla insanın gözaltına alındığı açıklanırken çok sayıda silah ve uyuşturucunun da ele geçirildiği belirtildi.

Alman Federal Suçla Mücadele Ofisi BKA, “Polisin EncroChat isimli mesajlaşma uygulamasına sızarak yazışmaları ele geçirmesinden sonra operasyon gerçekleştirildi. Bu uygulama suçlular tarafından kullanılıyordu” açıklamasını yaptı.

Fransız ve Hollandalı yetkililer Europol ile paylaşılan veriler ile birlikte suçluların mesajlaşmalarını ve hareketlerini takip edebilmişti. BKA, 2020 yılının Nisan ayından beri yüzbinlerce mesajın ele geçirildiğini ve bu sayede kullanıcıların kimliklerini bulabildiklerini açıkladı.

Bugün yapılan operasyonda 3.2 tonluk esrar, yüzlerce kiloluk uyuşturucu, kokain ele geçirildiğini açıklayan yetkililer, “12.000 mermi ve 310 silah ele geçirildi” ifadesini kullandı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.