Mehmet Nevzat sevenlerini üzdü

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Limasol göçmenlerinden olan ve uzun yıllardır Girne'de yaşayan Mehmet Nevzat bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yıllardır mobilya sektörü üzerine çalışan eski adı Nevzat Moble yeni ismi ile Nevzat Furniture aile şirketi sahibi Mehmet Nevzat’ın vefatı tüm aile ve sevenlerini yasa boğdu. Yaşadığı rahatsızlıkla uzun süredir mücadele eden Mehmet Nevzat'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.