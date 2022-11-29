Akılalmaz seyahat!

11 gün boyunca geminin dümeninde yaşadılar... “İçmek için elimizle okyanustan su aldık”



İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya’dan Kanarya Adalarına doğru hareket eden bir geminin dümen bölümünde sudan birkaç santim yükseklikte donmuş ve susuz halde kalmış üç mültecinin bulunduğunu söyledi. 11 gün boyunca geminin dümen bölümünde seyahat eden mülteciler susuzluk ve hipotermi belirtileri gösterdiği için tedavi altına alındı.



İspanya Deniz Kurtarma Servisi tarafından paylaşılan görüntüler dünya basınında kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde daha iyi bir yaşam arayışıyla 11 gün boyunca dev bir petrol tankerinin dümeninde 3 mültecinin seyahat ettiği anlar gösterildi. Nijerya’dan hareket eden petrol tankerinin dümen bölümünde seyahat eden mülteciler İspanya sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya’dan Kanarya Adalarına doğru hareket eden bir geminin dümen bölümünde sudan birkaç santim yükseklikte donmuş ve susuz halde kalmış üç mültecinin bulunduğunu söyledi. 11 gün boyunca geminin dümen bölümünde seyahat eden mülteciler susuzluk ve hipotermi belirtileri gösterdiği için tedavi altına alındı.

İspanya Sahil Güvenlik güçlerinin resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde üç mültecinin petrol ve kimyasal madde taşıdığı öğrenilen 'Alithini II' isimli tankerin dümeninde otururken görünüyor.

Gemileri takip eden MarineTraffic internet sitesine göre, Malta bandıralı gemi 17 Kasım'da Nijerya'nın Lagos kentinden ayrıldı ve Pazartesi günü Las Palmas'a ulaştı. Yolcuların 11 gün boyunca geminin dümen kısmında yolculuk yaptığı belirtildi.



“SIRAYLA UYUDUK”

Sahil güvenlik güçleri tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı.” ifadeleri yer aldı.

Yolcuların yerel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken ismi açıklanmayan yolculardan birini seyahatlerinin zor şartlarda devam ettiğini dile getirerek, “Yiyeceğimiz yoktu ve içmek için dümenin merdivenlerinden aşağıya inip elimizle okyanustan su aldık. İki metrekarelik alan içindeydik ve oturacak yerimiz dahi yoktu. Sırayla uyuduk” dediği iddia edildi.

Son derece tehlikeli olmasına rağmen, ticari gemilerin dümeninde Kanarya Adaları'na seyahat eden kaçak yolculara ilk kez rastlanmıyor.

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL ROTALARI ARASINDA

Reuters'in bildirdiğine göre, İspanyol hükümeti verileri baz alındığında Kanarya Adaları'na deniz yoluyla göç, 2022'nin ilk beş ayında bir önceki yıla göre %51 arttı. İspanya İçişleri Bakanlığı'nın 15 Eylül tarihli rakamlarına göre, bu yıl 11.500'den fazla göçmen Kanarya Adaları'na geçti. Özellikle Afrika'dan gelen birçok göçmen, İspanya'nın Kanarya Adaları üzerinden teknelerle Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışıyor . Batı Afrika'dan Atlantik üzerinden Kanarya Adaları'na giden göçmen yolu, dünya çapında en ölümcül yollardan biridir. Atlantik Okyanusu, bu tür gezileri daha tehlikeli hale getiren güçlü akıntılarıyla özellikle kötü bir üne sahiptir.

Her yıl binlerce kişi daha iyi yaşam arayışıyla kuzeybatı ve Sahra altı Afrika'dan bu geziye cesaret ediyor.