 “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Komitede görüşülmeye başlanıyor

“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” yarın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanacak.

35 milyar 850 milyon TL olarak belirlenen yeni yılın bütçe yasa tasarısında, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor.

Komite, saat 10.00’da Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sunuş konuşmasıyla devam edecek.

Bütçe görüşmelerinde 1 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.

5 Aralık Pazartesi günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık Salı günü Sayıştay Başkanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek.

7 Aralık Çarşamba günü Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 8 Aralık Perşembe günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini ele alacak.

9 Aralık Cuma günü Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri; 12 Aralık Pazartesi günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesinin görüşülmesi, tasarının madde madde görülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bütçe toplantıları saat 10.00’da başlayacak.

2023 bütçesinde en büyük ödenek; bütçenin yüzde 49.41’ine denk gelen 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 TL ile Maliye Bakanlığına ayrıldı. 2023 bütçesinde en yüksek ikinci pay 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın; üçüncü en yüksek pay ise 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL ile Sağlık Bakanlığı’nın.

Bütçede mahalli gelirler 21 milyar 470 milyon TL olarak hesaplanırken, personel giderleri için 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL ayrıldı.

Geçen yıl 4 milyar TL olan Türkiye hibe, yardım ve kredi miktarı ise 2023 yılı bütçesinde 8 milyar TL olarak öngörülüyor.

Bütçede öngörülen 3 milyar 50 milyon TL’lik açığın iç kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

