Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Associated Press haber ajansı ise, patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.

Taliban baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, caminin hedef olduğunu ve "çok sayıda" cemaatin öldürüldüğünü ve yaralandığını söylerken,Taliban özel kuvvetlerinin olay yerine geldiğini ve araştırmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Patlamanın nedeni ise henüz belli olmadı.