Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Associated Press ise, patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kuzduz vilayetindeki bir camide patlama meydana geldiği açıklandı.
Meydana gelen güçlü patlamanın çok sayıda can kaybına yol açtığı aktarıldı.
Patlamanın, Kunduz ilindeki Gozar-e-Sayed Abad Camii’nde, Cuma Namazı sırasında meydana geldiği belirtildi.
Associated Press haber ajansı ise, patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.
Taliban baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, caminin hedef olduğunu ve "çok sayıda" cemaatin öldürüldüğünü ve yaralandığını söylerken,Taliban özel kuvvetlerinin olay yerine geldiğini ve araştırmalarını sürdürdüğünü söyledi.