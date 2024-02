ABD’de tek kullanımlık e-sigaraların yasaklanması için hukuk camiası harekete geçti

Amerika’nın New Hampshire Başsavcısı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) gençleri "ulusun halk sağlığına gerçek bir tehdit" olarak nitelendirdiği e-sigaralardan korumak için daha fazlasını yapmasını talep ediyor

Amerika’nın New Hampshire Başsavcısı John Formella, FDA ve Tütün Ürünleri Merkezi'ni gençleri korumak için daha fazlasını yapmaya çağıran 33 başsavcıdan oluşan bir koalisyona katıldı ve FDA’ya bir mektup gönderdi. Formella ABD'de 9.000'den fazla e-sigara çeşidinin satıldığını ve bunların yaklaşık 6.000'inin tek kullanımlık cihazlar olduğunu ifade etti. Gençlerde nikotin tüketiminin, nikotin zehirlenmesi, zihinsel sağlık ve davranış sorunları, akademik sorunlar ve gelecekte diğer maddelere bağımlılık ile bağlantılı olduğu biliniyor.Başsavcı Formella’nın FDA’ya sunduğu öneriler içerisinde öne çıkan başlıklardan biri tek kullanımlık e-sigaralar ile ilgili. Formella gençler arasında popülaritesi ve yaygınlığı gittikçe artan tek kullanımlık e-sigaraların katı bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi için çağrıda bulunuyor. E-sigara kullanan gençlerin yarısından fazlası tek kullanımlık ürünleri tercih ediyor.2023 senesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tek kullanımlık e-sigaraların ithalatı serbest bırakıldı. Bu tamamen yeni kategorinin düzenlemeleri ve denetimleri büyük önem taşıyor. Gençlerin e-sigara kullanımını engelleyecek düzenlemelere ve her aşamada sıkı denetimlere ihtiyaç bulunuyor.Kaynak: ‘A real threat’: NH Attorney General pushes FDA to protect children from e-cigarette addiction (yahoo.com)