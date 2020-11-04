ABD seçimlerinde bir ilk yaşandı

ABD tarihinde ilk kez bir trans birey senatör seçildi. Demokratlar'ın adayı 30 yaşındaki Sarah McBride, Cumhuriyetçi rakibi Steve Washington'ı geçerek Delaware Eyalet Senatosu'na girdi.

LGBTI+ haklarını savunan Human Rights Campaign'in basın sözcüsü olarak çalışan McBride, Obama döneminde Beyaz Saray'da staj yapmıştı.

McBride, seçim zaferiyle ABD'de en üst düzey trans yetkili oldu.

McBride, sonuçların belli olmasından sonra Twitter'dan "Bugünün trans bir çocuğa demokrasimizin onlar için de yeterince büyük olduğunu göstermesini umuyorum" mesajını paylaştı.

Vermont'ta ise 26 yaşındaki Taylor Small, eyaletin ilk trans milletvekili seçildi.