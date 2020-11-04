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ABD seçimlerinde başa baş yarış

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ABD seçimlerinde başa baş yarış

ABD’de aylardır süren geri sayım bitti ve başkanlık seçimleri için kritik gün geldi.

Dünyanın gündemindeki seçimde dakika dakika yaşananlar;

07.30: ABD BAŞKANI BUGÜN KESİNLEŞMEYEBİLİR

Seçimin en önemli eyaletleri Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'da oyların neredeyse yarısı sayıldı. 2016 seçiminde ABD Başkanı Trump, TSİ saat 10.00 civarında zafer konuşmasını gerçekleştirmişti. 

Ancak Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'daki sonuçların bugün açıklanması beklenmiyor. Bu nedenle ABD'yi dört yıl daha yönetecek kişinin açıklanması bir sonraki güne sarkabilir. 

07.00: SEÇİMİ İKİ EYALET BELİRLEYECEK

Demokrat aday Biden delege sayısında önde görünüyor ancak Trump'ın delege sayısına Teksas ve Florida gibi iki büyük eyalet dahil değil. Sandıkların yarısının açılmadığı salıncak eyaletlerden Wisconsin ve Pensilvanya'daki sonuçlar ABD'nin yeni başkanını belirleyecek. 

Pensilvanya'nın başkenti Philadelphia'da mektupla kullanılan oyların sayımı TSİ 17.00'ye kadar durduruldu. 

06.30: BIDEN OYLARDA ÖNE GEÇTİ

Demokratların ağırlıkta olduğu Batı yakası eyaletleri Washington, Oregon ve California'da oy verme işlemi sona erdi. Buradaki sandıkların açılmasıyla Joe Biden'ın oylarında artış gözlemlendi. 

Sayılan toplam oy sayısı 105 milyonu geçerken Biden oyların yüzde 49.8'ini, Trump yüzde 48.7'sini aldı. 

06.00: TRUMP 16 EYALETİ GARANTİLEDİ

Her geçen dakikada ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı eyaletlerin sayısı artıyor. ABD Başkanı Trump'ın garantilediği eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sayılan oy sayısı 85 milyona yaklaştı. Başkan Trump oyların yüzde 50.7'sini alırken, Biden 47.7'sini aldı.

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