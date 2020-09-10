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ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti

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ABD'nin batı eyaletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar Oregon eyaletinde beş kasabayı yok etti. California'nın San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge boyandı.

ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti

 

 

 
Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki eyaletler orman yangınlarıyla mücadele halinde. Oregon'da eyaletin farklı noktalarda süren yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı. Detroit, Lane County, Blue River ve Vida kasabaları büyük ölçüde yok oldu.

ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti (Gökyüzü turuncu renge boyandı) - 2

Kuzeye doğru ilerleyen yangın toplamda 10 binden fazla kişinin yaşadığı Phoenix ve Talent'a ağır hasar verdi. Yüzlerce ev küle döndü. Eyalet genelinde çok sayıda kasabada evleri boşaltma çağrısı yapıldı. Tahliye emri yüz binlerce kişiyi kapsıyor.
ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti (Gökyüzü turuncu renge boyandı) - 4
Yetkililer rekor sayıda ölüm yaşanmasından endişeli. Benzeri görülmemiş sıcaklık ve hızı saatte onlarca kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangınlar hızla yayılıyor.
ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti (Gökyüzü turuncu renge boyandı) - 5
Orman yangınlarından en çok etkilenen eyaletlerden biri de California. Eyalette 15 Ağustos'tan bu yana 900'ü aşkın orman yangını çıktı. 800 bin hektardan fazla alan küle döndü.
ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti (Gökyüzü turuncu renge boyandı) - 6
Yangınlar San Francisco kentinde gökyüzünün rengini değiştirdi.
ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti (Gökyüzü turuncu renge boyandı) - 7
Mavi okyanus ve gökyüzü fotoğraflarıyla akıllara kazınan kentte neredeyse her yer turuncuya büründü.
ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti (Gökyüzü turuncu renge boyandı) - 8
 
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