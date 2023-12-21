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ABD'de yaklaşık 50 yıl hapis yatan mahkumun suçsuz olduğu anlaşıldı

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71 yaşındaki Glynn Simmons, ABD tarihinde suçsuz yere en uzun süre hapis yatan kişi olarak kayıtlara geçti

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ABD'de yaklaşık 50 yıl hapis yatan mahkumun suçsuz olduğu anlaşıldı
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 ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaklaşık 50 yıl hapis yatan ve savcılar tarafından temmuz ayında serbest bırakılan kişinin suçsuz olduğu, mahkemece de onandı.

Oklahoma Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Palumbo, cinayet suçlamasından 48 yıl 1 ay 18 gün hapis yatan ve avukatlarının başvurusunun ardından savcılar tarafından serbest bırakılan 71 yaşındaki Glynn Simmons'ın suçsuz olduğuna karar verdi.

Simmons'ın serbest kalmasının ardından avukatlarının mahkemeye yaptığı itirazı değerlendiren Palumbo, kararında, "Mahkememiz, Sayın Simmons'ın hüküm giydiği, ceza aldığı ve mahkum edildiği suçu sayın Simmons'ın işlemediğine dair açık ve ikna edici kanıtlar bulmuştur." ifadesini kullandı.

Simmons, mahkeme kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu bir dayanıklılık ve azim dersidir." ifadesini kullandı.

Glynn Simmons, Don Roberts isimli bir kişi ile 1974'te Louisiana'da yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle 1975'te idam cezasına çarptırılmış, daha sonra ceza müebbet hapse çevrilmişti.

Roberts 2008'de kefaletle serbest kalmış, Simmons ise temmuz ayında savcılar tarafından suçsuzluğunun anlaşılması üzerine özgürlüğüne kavuşmuştu.

Öte yandan Simmons, ABD'de "suçsuz yere" en uzun süre hapis yatan mahkum olarak tarihe geçti.

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