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ABD'de iç hatlar seferi yapan bir uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkışta kanat flapına çarptı

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ABD'de Denver-Houston seferi yapan yolcu uçağının motor kapağı yerinden çıkarak, kalkış sırasında kanat flapına çarptı.

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ABD'de iç hatlar seferi yapan bir uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkışta kanat flapına çarptı
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Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737-800" model yolcu uçağında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı.

Southwest Airlines, olay sonrasında uçağın güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptığını ve Houston yolcularının başka bir uçağa bindirildiğini bildirdi.

Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.

FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

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