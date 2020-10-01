AB Liderler Zirvesi öncesinde Merkel'den önemli mesaj

AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Merkel, toplantıda Türkiye ile ilişkilerin karmaşıklığının altını çizeceğini söyledi. Merkel, "Tüm zorluklara karşın AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. NATO'da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız." dedi

vrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Konseyi toplantısı Brüksel'de başladı.

İki gün sürecek toplantılarda Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Belarus, Çin-AB ilişkileri, Dağlık Karabağ, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ile tek pazar, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Zirvenin ilk oturumunda dış politika konuları tartışılacak. Bunlar Çin ile ilişkiler, Dağlık Karabağ, Navalnıy ve Belarus olacak.

AB liderleri bu oturumun ardından akşam yemeğine geçecek. Burada ele alınacak konu ise Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler olacak. Yemeğin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in basın toplantısı yaparak gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.

Zirvenin yarın sabahki oturumunda ise AB tek pazarı, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm konuları tartışılacak.

Zirvenin Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili kısmında AB yönetimi, liderlere Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans düzenlenmesi önerisiyle ilgili konferansın zamanı, katılımcıları, formatı ve konuları hakkında fikirleri sunacak.

Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'ye tedbir şartını öne sürerek Belarus'a yönelik yaptırımları engellemesi de zirvede tartışılacak konular arasında yer alıyor. AB liderlerinin, Rum yönetiminin Belarus vetosunu nasıl engelleyebileceklerini tartışacağı belirtiliyor.

Dış politika konulu gündem maddeleri arasında son günlerdeki gelişmelerden sonra eklenen Dağlık Karabağ hakkında ise AB liderlerinin üçüncü ülkelerin meseleye müdahil olmamasına yönelik çağrıda bulunması bekleniyor.

AB LİDERLER ZİRVESİ ÖNCESİNDE "TÜRKİYE İLE YAPICI İLİŞKİ" MESAJLARI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır." dedi.

AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Merkel, toplantıda Türkiye ile ilişkilerin karmaşıklığının altını çizeceğini söyledi. Merkel, "Tüm zorluklara karşın AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. NATO'da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız." diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginliğin çözülmesi gerektiğini belirten Merkel, "Burada diplomasi önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Merkel, zirvede ayrıca AB-Çin ilişkilerinin ele alınacağını, 14 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptıkları video konferans görüşmesi hakkında liderlere bilgi vereceğini söyledi.

VON DER LEYEN: "İSTEĞİMİZ YAPICI BİR İLİŞKİ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Zirvesi'nde başta Türkiye ve Çin ile ilişkiler olmak üzere uluslararası ilişkiler konularının ele alınacağını belirterek liderlerin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma sergileyeceğini dile getirdi.

Von der Leyen, "Türkiye-AB ilişkilerinde iki ihtimal var. Ya gerginlik tırmanacak, ki bunu istemeyiz, ya da gerginlik düşürülecek ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz. Bizim istediğimiz ikincisi. Her iki ihtimalde de liderlerin önünde seçenekler bulunuyor. Biz (Türkiye ile) gerginliğin düşürülmesini, pozitif bir gündem oluşmasını istiyoruz. Bugün bu konuşulacak." dedi.

MİCHEL: "DOĞU AKDENİZ'DE İSTİKRAR İSTİYORUZ"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AB üyesi ülke liderlerinin toplantıda uluslararası konulara odaklanacaklarına dikkati çekti.

Michel, “Özellikle Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki durum toplantının gündeminde olacak. Doğu Akdeniz'de öngörülebilirlik ve daha fazla istikrar istiyoruz. Aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. İlişkiler bizim için önemli. Masada farklı seçenekler bulunuyor." ifadesini kullandı.