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94 yıllık güzellik yarışmasında bir ilk

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İngiltere'de ekim ayında yapılacak güzellik yarışmasının finalistleri arasında, ezberleri bozan bir yarışmacı var. Melisa Raouf adlı finalist, podyumda makyajsız boy gösterecek. Siyaset öğrencisi olan Rouf, 94 yıl sonra yarışmaya makyajsız katılan ilk kişi oldu

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94 yıllık güzellik yarışmasında bir ilk

İngiltere’de ekim ayında yapılacak güzellik yarışmasının finalistleri arasında, ezberleri bozan bir yarışmacı var.
Melisa Raouf adlı finalist, podyumda makyajsız boy gösterecek. Siyaset öğrencisi olan Rouf, 94 yıl sonra yarışmaya makyajsız katılan ilk kişi oldu.
İngiltere’deki güzellik yarışmanın 94 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ekim ayında yapılacak güzellik yarışmasının finalistleri arasında, ezberleri bozan bir yarışmacı var. Melisa Raouf adlı finalist, podyumda makyajsız boy gösterecek.
20 yaşındaki Raouf, Londra’da düzenlenen yarı finale herhangi bir kozmetik ürünü kullanmadan katıldı ve 17 Ekim’deki finalde yarışmaya hak kazandı.
 
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