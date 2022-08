30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması

30 Ağustos Zafer Bayramı özgürlük, bağımsızlık ve emperyalist güçlere karşı Atatürk’ün ve arkadaşlarının kazanmış olduğu büyük bir zaferdir. 100 yılının kutlandığı bugünlerde, Kıbrıslı Türkler her zaman Türkiye’nin yanında olmuş bu mücadele yıllarında kendi aralarında topladıkları paraları, Anavatana göndermiş, özgürlük yolunda onlara bir nebze olsun katkıda bulunmuşlardır. Özellikle Namık Kemal’in oyunları başta olmak üzere,birçok oyunlar oyanmış kurtuluş savaşının özgürlükçü ruhu Kıbrıslı Türklerin ruhlarına bir nebze olsun rahatlama getirmişti. O dönem ve sonrası gazetelerde 30 Ağustos Zafer bayramı çeşitli şiirlerle ve yazılarla Kıbrıs Türk aydının yüreğinde hep canlı kalmış ve kalacaktır da.Bana yurdumu anlatınYurduma giden yolları!Kar tutmuş tepelerdenYayla, yayla Anadolumdanİzmir, Kars, ArdahanErzurum, Van.Bana yurdumdan bahsedin,Bucak, bucak, ova, ova hasretim!.Toroslarda gün doğarGörürüm penceremden.Ankarada Atatürkün heykeli.Dağlardan, dalgalardanKıbrısıma uzanırMilletimin Tunç eli..Ey bir uçtan bir uca giden Trenler!Haberler taşıyınUzaklardan uzaklara.Ey yurdumun cefakâr trenleriAnlatın aşkımı yollara..Rüzgâr esiyor Anadoludan,Vatan kokulu rüzgârlar!Hasreti bilir misiniz ?Belde, belde uçan kuşlarYurduma gider misiniz?.Lârnaka limanında gün doğuyor!Kadeş, Ordu, TrabzonNöbet, nöbet, dalga, dalga dolaşır AkdenizdeEy gemiler, gemiler!Kıbrıstan haberler götürün siz deYüklenin dertlerimi.Hasret dolu kalbimiTaşıyın İskenderuna, İzmire, İstanbulaBu son yası olsun artık gönlümün!.Vatan uğrunda ölmekNasib olursa banaSaadettir topraktaki her günüm!Can evimde alev, alev ateş varBayrağıma, yurduma selâm edin!Yurda giden yollardaEy yurduma varanlar!..Urkiye Mine BalmanTa ilk çağdan çağlardan geldim bu diyara…Anadolu'dan,Taşlarla ateşlerle rüzgarla şarkılarla…Tarihler şafağı yurdundan Hattuların, Hititlerin, İyonların,Ozanlar yurdundan Homerosun ve Yunusun…Kartallar yurdundan,Yedi deryayı yenmiş kaptanlar paşalar yurdundanBir sigara içimlik bir denizi aşarak,Rüzgarla, şarkılarla, dalgalarla çoşarak geldim…Geldim ve sarıldım bakıra, geldim ve sarıldım toprağa,Bakireydi toprak, dölledim…Kuruydu çevre,Portakalla, zeytinlerle dalladım…Çiçekleri arılarla, arıları çiçeklerle balladım…Ta ilk çağdan bu toprakta ben vardım…Sonra korsanlar dadandı,Kara korsanlar…Truvada tahta atlıAkdenizde haçlı,Çanakkalede çift aslanlı,Kara korsanlar…Okları kılıçları topları roketleriyle,Şarkısız, kanlı kara korsanlar…Dumdumlarıyla, dozerleriyle,Kara korsanlar…Fidanlar gibi toprağa gömüldü,Fidanlar kadar çaresizAyşeler, Memedler, Hasanlar…Nisanlar kaç bahar yeşermedi ülkemde,Kaç bahar…Bayrağımı yıllar yılı sandıklarda sakladım,Yüreğim çağıma acılı kaldı,Gözlerim kuzeye açılıp kaldı…Oysa ben,"Ta ezelden beri hür yaşamış" bir ulusun dalıydım,Asırlarca Akdeniz'de çakan her şimşeğinKi bir mavisi Toroslara,Bir mavisi Beşparmağa vururdu,Şavkı ile doluydum…Günü ile doluydum…Günü geldi bayrağımı sandıklardan çıkardım.Selam yolladım Köroğlu'nun dilindenBeni asi bilenlere selam yolladımZenciyi zencidir diye zincire vuranlara selam yolladım…Ben kendi öz yurdumda asi değil,Özgürlüğü getirmeye patlamış mermilerin sesiydim,Artık Nergisli'de nergis satan çocukları, nergislerini parçalatmam kimseye…Artık çocukları dozerlere çiğnetmem,Ülkemin kaderini okyanuslar ötesine yazdırmam…Artık güvercinler salacağım Akdenize'Gagasında zeytin dalı,Gagasında mersin dalı ve defne…Artık boynundaki kementten kurtulmuş,Dolu dizgin bir tayım,İçimden uçmak geliyor…Sanki Anadolu Kurtuluş Savaş'ını tamamlamış Ata'yım…Ne sevimli ne ünlüsün ey bayrakYüksel yüksel al dalgalar saçarakSenin gölgen bize sıcak bir kucakVarlığınla tütecektir her ocak.Yerde gökte, aslan Türk’e veren hızAy yıldızdır ay yıldızdır ay yıldızVatan millet belirmiş bir aradaYüce Türk’ün şerefi de orada.Demir eller hava deniz karadaSeni korur ve yükseltir daimaBayrak demek Anavatan demektirTürk her zaman bayrağı için can verir.