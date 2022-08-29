30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması

30 Ağustos Zafer Bayramı özgürlük, bağımsızlık ve emperyalist güçlere karşı Atatürk’ün ve arkadaşlarının kazanmış olduğu büyük bir zaferdir. 100 yılının kutlandığı bugünlerde, Kıbrıslı Türkler her zaman Türkiye’nin yanında olmuş bu mücadele yıllarında kendi aralarında topladıkları paraları, Anavatana göndermiş, özgürlük yolunda onlara bir nebze olsun katkıda bulunmuşlardır. Özellikle Namık Kemal’in oyunları başta olmak üzere,birçok oyunlar oyanmış kurtuluş savaşının özgürlükçü ruhu Kıbrıslı Türklerin ruhlarına bir nebze olsun rahatlama getirmişti. O dönem ve sonrası gazetelerde 30 Ağustos Zafer bayramı çeşitli şiirlerle ve yazılarla Kıbrıs Türk aydının yüreğinde hep canlı kalmış ve kalacaktır da.
YURDUMA GİDEN YOLLAR
Bana yurdumu anlatın
Yurduma giden yolları!
Kar tutmuş tepelerden
Yayla, yayla Anadolumdan
İzmir, Kars, Ardahan
Erzurum, Van.
Bana yurdumdan bahsedin,
Bucak, bucak, ova, ova hasretim!.
Toroslarda gün doğar
Görürüm penceremden.
Ankarada Atatürkün heykeli.
Dağlardan, dalgalardan
Kıbrısıma uzanır
Milletimin Tunç eli..
Ey bir uçtan bir uca giden Trenler!
Haberler taşıyın
Uzaklardan uzaklara.
Ey yurdumun cefakâr trenleri
Anlatın aşkımı yollara..
Rüzgâr esiyor Anadoludan,
Vatan kokulu rüzgârlar!
Hasreti bilir misiniz ?
Belde, belde uçan kuşlar
Yurduma gider misiniz?.
Lârnaka limanında gün doğuyor!
Kadeş, Ordu, Trabzon
Nöbet, nöbet, dalga, dalga dolaşır Akdenizde
Ey gemiler, gemiler!
Kıbrıstan haberler götürün siz de
Yüklenin dertlerimi.
Hasret dolu kalbimi
Taşıyın İskenderuna, İzmire, İstanbula
Bu son yası olsun artık gönlümün!.
Vatan uğrunda ölmek
Nasib olursa bana
Saadettir topraktaki her günüm!
Can evimde alev, alev ateş var
Bayrağıma, yurduma selâm edin!
Yurda giden yollarda
Ey yurduma varanlar!..
Urkiye Mine Balman
Özgürlük Türküsü
Ta ilk çağdan çağlardan geldim bu diyara…
Anadolu'dan,
Taşlarla ateşlerle rüzgarla şarkılarla…
Tarihler şafağı yurdundan Hattuların, Hititlerin, İyonların,
Ozanlar yurdundan Homerosun ve Yunusun…
Kartallar yurdundan,
Yedi deryayı yenmiş kaptanlar paşalar yurdundan
Bir sigara içimlik bir denizi aşarak,
Rüzgarla, şarkılarla, dalgalarla çoşarak geldim…
Geldim ve sarıldım bakıra, geldim ve sarıldım toprağa,
Bakireydi toprak, dölledim…
Kuruydu çevre,
Portakalla, zeytinlerle dalladım…
Çiçekleri arılarla, arıları çiçeklerle balladım…
Ta ilk çağdan bu toprakta ben vardım…
Sonra korsanlar dadandı,
Kara korsanlar…
Truvada tahta atlı
Akdenizde haçlı,
Çanakkalede çift aslanlı,
Kara korsanlar…
Okları kılıçları topları roketleriyle,
Şarkısız, kanlı kara korsanlar…
Dumdumlarıyla, dozerleriyle,
Kara korsanlar…
Fidanlar gibi toprağa gömüldü,
Fidanlar kadar çaresiz
Ayşeler, Memedler, Hasanlar…
Nisanlar kaç bahar yeşermedi ülkemde,
Kaç bahar…
Bayrağımı yıllar yılı sandıklarda sakladım,
Yüreğim çağıma acılı kaldı,
Gözlerim kuzeye açılıp kaldı…
Oysa ben,
"Ta ezelden beri hür yaşamış" bir ulusun dalıydım,
Asırlarca Akdeniz'de çakan her şimşeğin
Ki bir mavisi Toroslara,
Bir mavisi Beşparmağa vururdu,
Şavkı ile doluydum…
Günü ile doluydum…
Günü geldi bayrağımı sandıklardan çıkardım.
Selam yolladım Köroğlu'nun dilinden
Beni asi bilenlere selam yolladım
Zenciyi zencidir diye zincire vuranlara selam yolladım…
Ben kendi öz yurdumda asi değil,
Özgürlüğü getirmeye patlamış mermilerin sesiydim,
Artık Nergisli'de nergis satan çocukları, nergislerini parçalatmam kimseye…
Artık çocukları dozerlere çiğnetmem,
Ülkemin kaderini okyanuslar ötesine yazdırmam…
Artık güvercinler salacağım Akdenize'
Gagasında zeytin dalı,
Gagasında mersin dalı ve defne…
Artık boynundaki kementten kurtulmuş,
Dolu dizgin bir tayım,
İçimden uçmak geliyor…
Sanki Anadolu Kurtuluş Savaş'ını tamamlamış Ata'yım…
Orbay Deliceırmak
TÜRK BAYRAĞI
Ne sevimli ne ünlüsün ey bayrak
Yüksel yüksel al dalgalar saçarak
Senin gölgen bize sıcak bir kucak
Varlığınla tütecektir her ocak.
Yerde gökte, aslan Türk’e veren hız
Ay yıldızdır ay yıldızdır ay yıldız
Vatan millet belirmiş bir arada
Yüce Türk’ün şerefi de orada.
Demir eller hava deniz karada
Seni korur ve yükseltir daima
Bayrak demek Anavatan demektir
Türk her zaman bayrağı için can verir.
(Çocuk,C:3/9,1957, 317)