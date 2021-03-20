6 bin yıl sonra faaliyete geçti

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadasında geçtiğimiz üç hafta içinde 40 binden fazla deprem meydana geldi. Depremler sebebiyle faaliyete geçen olan ve 6 bin yıldır hareketsiz olan Fagradals Yanardağında patlama meydana geldi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti.

İzlanda Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, 6 bin yıldır hareket görülmeyen yanardağda akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın web kameraları ve uydu görüntüleri aracılığıyla doğrulandığı duyuruldu.

Bölgeye inceleme yapmak üzere gönderilen helikopterden alınan ilk görüntülerde akan lavlar kameraya yansıdı. Patlamanın yarımadada 781 yıldır kaydedilen ilk volkanik hareket olduğu vurgulandı.

Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise yanardağın en yakın yoldan yaklaşık 2.5 kilometre uzak bir vadide olması nedeniyle tahliye işlemini gerek duyulmadığı ifade edildi.

İzlanda'da son 3 hafta içinde 40 binden fazla deprem kaydedildi.

Öte yandan Eyjafjallajokull Yanardağının 2010 yılında patlaması sonucu Avrupa genelinde hava trafiği durma noktasına gelmişti.



UYARI GELMİŞTİ

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda 24 Şubat’tan bu yana 20 bine yakın deprem olduğu açıklanmış, İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden bilim insanları, İzlanda yanardağlarının son 12 gün içerisindeki depremler sebebiyle tekrar faaliyete geçebileceğini belirtmişti.

Yeraltı magma hareketlerinin gergin durumda olduğunu belirten bilim insanları ancak şu ana kadar herhangi bir hareket gözlenmediğini bildirmişlerdi.

‘BUNU BEKLEMİYORDUK’

Lancaster Üniversitesi'nde yanardağ bilimcisi olan Dr Dave McGarvie, “Bunu beklemiyorduk ”derken, National Geographic'e konuşan McGarvie, “İnsanlar burada neler olduğunu merak etmeye başladı” demişti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi(IMO), bölgede ilk olarak bir yıldan uzun bir süre önce sarsıntıların başladığını belirtirken 24 Şubat’tan bu yana 20 binden fazla deprem tespit edildiğini bildirmişti.