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Son dakika: Lapta'da bir çocuk hayatını kaybetti

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Son dakika: Lapta'da bir çocuk hayatını kaybetti
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Son Dakika: Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Lapta'da sakin emekli başcavuş bir kişinin küçük yaştaki oğlunun babasının tabancasıyla kendini vurduğu bildirildi.
Çocuğun beylik tabancasıyla vurulması sonrasına olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Detaylar az sonra...
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