“25 kişiyi öldürdüm, utanç duymuyorum”

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, kitabında Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını yazdı

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.

The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:

"İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum."

Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti.

Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen "Spare" adlı kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından bugün paylaştığı bölümler ülkenin gündemine oturdu. Kitabın nüshalarının, İspanya'da sızdırıldığı ve satışa sürüldüğü iddia edildi.

Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.

