İngiltere'de sağlık sistemi ciddi tehdit altında

Rutin tedavi için bekleyen hastaların sayısının 7 milyonu geçtiği İngiltere'de, kış aylarında Kovid-19 ve grip salgınında artan vakalar, uzun süredir baskı altında olan sağlık sistemini çökme noktasına getirdi

İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada yaklaşık 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi, ülkenin gündemine oturdu.

Hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının yüksek olması, hem hastaların acil servislerde hem de ambulansların acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında oldukça uzun saatler beklemesine sebep oluyor

Sağlık Bakanı Steve Barclay, sistemin içinde bulunduğu krizden "Kovid-19 ve grip salgınını" sorumlu tutarken İngiliz Tabipler Birliği ise hükümeti suçluyor

İngiltere'de hastaların ambulans bekleme süreleri ve acil servislerdeki bekleyişi rekor seviyelere ulaşırken hastanelerdeki yüksek yatak doluluk oranlarıyla sağlık sistemi bugüne kadarki "en zorlu kışı" yaşıyor.

Rutin tedavi için bekleyen hastaların sayısının 7 milyonu geçtiği İngiltere'de, kış aylarında Kovid-19 ve grip salgınında artan vakalar, uzun süredir baskı altında olan sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Özellikle hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında oldukça uzun süre bekleyen ambulansların sayısı kış aylarında ciddi artış gösterdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, Kasım 2022'de 37 bin 837 hasta, acil serviste 12 saatten fazla bekledi. Bu sayı, Kasım 2021'de 10 bin 646 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, hastaların acil durumlarda ambulans hizmeti için 15-20 saati bulan uzun bekleyişi, sağlık sisteminin içinde bulunduğu krizi gözler önüne serdi.

İngiltere'de sağlık verilerine göre, halen hastanelerdeki 8 yataktan 1'inde Kovid-19 ve grip hastaları tedavi görüyor.

İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, hafta başında yaptığı açıklamada, acil bakım hizmetlerindeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi, ülkenin gündemine oturdu.

Acil tıp doktorları birliği Royal College of Emergency Medicine'ın başkanı Dr. Adrian Boyle, geçen ay acil servislerde "bugüne kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini bildirdi.

Ayrıca, geçen ay hastanelerdeki yatak doluluk oranında “bugüne kadarki en yüksek seviyeye” ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz." dedi.

İngiltere'de eczaneler birliği, grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısında bulundu.

İngiltere Bağımsız Çoklu Eczaneler Birliği (AIMp) Başkanı Dr. Leyla Hannbeck, eczacıların en temel ve yaygın soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını temin etmek için mücadele verdiğini belirtti.

Hannbeck, reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alan boğaz pastilleri, öksürük ilaçları ve bazı ağrı kesicilerde tedarik sorunu olduğunu; daha önce bu düzeyde bir ilaç kıtlığı görmediklerini söyledi.

