22 çocuklu anne!

Noel ve Sue Radford çifti, 22 çocuk sahibi ebeveynler olarak İngiltere'de büyük üne sahip. Çift geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olarak hikayelerini paylaştı. Çiftin 22 çocuğa sahip olduğunu duyanların ağzı açık kalıyor. Ancak şimdi büyük aileleriyle dikkatleri üstlerine çekseler de, Sue'nun ilk doğumu o kadar acı vericiymiş ki, başta bir daha asla hamile kalmayacağına yemin bile etmiş.
BİR DÖNEM AYRILIĞIN EŞİĞİNE GELMİŞLER
Aktardıklarına göre, Noelle ilk başta Sue'nun erkek kardeşiyle arkadaştı. İlk kez Noelle 11 ve Sue 7 yaşındayken tanıştı. Birbirlerinin çocukluk aşkı olan çift 1992 yılında evlendi ve hala çok mutlular. Ancak hayatları her zaman kolay olmadı. Çocukları ve torunları arasında neşe içinde olmalarına rağmen, bir yandan da özel olarak zaman geçirmeye nadiren zaman bulduklarını da belirtiyorlar.
Şu an 48 yaşında olan Sue yanı sıra, bir dönem 'evliliklerinin krize' sürüklendiğini de anlattı. Takvimler 2000 yılını gösterirken, ailenin fırıncılık işi çöküşün eşiğine gelmişti. Üst üste gelen zorluklar Sue için neredeyse dayanılmaz hale gelmişti ve eşini terk etmenin eşiğindeydi.
'YENİ ÇOCUK' SORUSUNA CEVAP VERDİLER
Çift yanı sıra, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen son bebeklerinin ardından, 'daha fazla çocuk sahibi isteyip istemedikleri' konusunda gelen sorulara da cevap verdi. YouTube kanallarından yaptıkları paylaşımla, "Kesinlikle hayır" dediler.
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