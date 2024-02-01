14 yaşında hem anne hem baba

İsrail'in yetim bıraktığı 14 yaşındaki Gazzeli Muhammed, 6 aylık kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu annesini kaybeden ve babasından haber alınmayan 14 yaşındaki Filistinli Muhammed El-Yazici, 6 aylık bebek kardeşine hem annelik hem de babalık yapıyor.Küçük yaşına rağmen kardeşinin sorumluluğunu üstlenen Yazici, kısıtlı imkanlarla Refah kentindeki derme çatma bir çadırda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.Muhammed, annesinin saldırıların 100. gününde şehit olduğunu söyledi. Babasından ise haber alınamadığını ifade eden Muhammed,dedi.