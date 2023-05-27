11 yıl sonra patlayan skandal

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde son günlerin en skandal gelişmelerinden biri yaşandı. Salt Lake City bölgesinde yaşanan gelişme dünyada ses getirdi. 47 yaşındaki Donna Johnson basına verdiği röportajda eşi Vanner Johnson ile 2003 yılında evlendi. Donna'nın bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi.
İlk bebeğine normal bir şekilde hamile kalan Donna, 2. çocuğu için tüp bebek yolunu tercih etti. Mart 2007'de yapılan işlem sonucu Donna'nın vücuduna eşinin spermleri ve yumurtası enjekte edildi, ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.
2008 yılında dünyaya gelen çocuklarına Tim ismini veren Johson ailesi için günler sıradan ilerliyordu. Donna, Tim'in Vanner Jr. isimli çocuğunun babasının mavi gözlerine ve sarı saçlarına sahip olduğunu Tim'in ise kendisi gibi siyah saçlı olduğunu belirtti.
Aile için patlak veren skandal ise 2019 yılında geldi. Donna eğlence amacı ve kökenini nereden geldiğini öğrenmek için DNA testine başvurdu. Altı hafta sonra açıklanan sonuçlar ise bütün aileyi sarstı.
Testin sonuçlarına göre 2. çocukları Tim, aileye ait değildi. Tim'in yasal ebeveynleri olarak kalmak için avukatlarla görüştüklerini belirten aile, her şeyin hastanede yapılan tüp bebek tedavisi sonucu olduğunu söyledi.
Depresyona girdiğini belirten Donna, psikolog yardımı ile o günleri geride bıraktığını ve yetişkin olmadan önce Tim'e bütün gerçekleri söylediklerini de kaydetti. Donna küçük çocuğun gerçeği öğrenmesi üzerine tepkisiz kaldığını aktardı.
Açıklamalarının devamında Donna başka bir şirkette ikinci bir DNA testi kullanarak Tim'in biyolojik teyzesi olduğunu düşündükleri bir kadını bulduklarını söyledi.
Teyzesi yardımı ile Tim'in gerçek anne babası ile iletişime geçtiklerini de belirten Donna, aileler arası velayet savaşı vermediklerini sadece küçük bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tim'in asıl annesi olması gereken Kelly isimli kadın ise görüşme sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
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