Liderimiz hepinizle gurur duyuyor

“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde her yıl düzenlediği “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim ve şiir yarışmasının ödül töreni geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.Dr. Fazıl Küçük'ün doğumunun 116’ncı yıldönümü anısına Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde KKTC Telsim Ltd sponsorluğundagerçekleştirilen etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu ilkokullar arası resim yarışmasına 20 okuldan 480 öğrenci katılırken ve 60 adet resim sergilenmeye layık görülürken, Ortaokul ve Liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasına 84 öğrenci katılırken 12 öğrenciye şiir ve kompozisyon alanında ödül verildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ile Dr. Fazıl Küçük ailesi adına Dr. Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Ödül töreninden sonra ise ardından öğrencilerin Dr. Küçük’ü anlatan resimlerin sergilendiği sergi gezildi.Törende konuşan Dr. Fazıl Küçük'ün torunu Selen Küçük, “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim ve şiir yarışmasının temel amacının, çocukların liderimizi yazacakları kompozisyon ve şiirlerle çizecekleri resimlerle daha iyi öğrenmeleri olduğunu vurguladı.Bu konuda ailelere öğretmenlere ve bakanlığa önemli görevler düştüğüne inandıklarını söyleyen Selen Küçük şöyle dedi:“Biz Dr. Fazıl Küçük ailesi ve Vakfı olarak elimizden gelen her türlü çabayı vermeye çalışıyoruz. Bu ülkede barış ve özgürlük içerisinde ilelebet yaşamak istiyorsak çocuklarımızı ülkesini, bayrağını ve anavatanını seven Atatürk İlkelerine bağlı dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetiştirmeliyiz.Dedemin dediği gibi bugün bizim ise yarın da bütün varlıkları ve bütün saadetleriyle yalnız çocuklarımızındır. Onları en iyi şekilde yetiştirmek bir borçtur. Eminim ki dedem hepinizle gurur duyuyor ve çok güvendiği gençlik onu haksız çıkarmayacaktır”Selen Küçük’ün konuşmasından sonra söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarihini bilmeyen toplumların geleceğe yolculuğunun mümkün olmadığı gerçeğine dikkat çekerek “Dr. Fazıl Küçük’ün ifade ettiği gibi Beşer geçicidir kalıcı olan halktır” dedi.Çavuşoğlu, “Dr. Küçük gibi bir liderimiz olduğu için şanslıyız. Dr. Küçük’ün Anavatan Türkiye ile yaptığı görüşmeler sonucunda Kıbrıs Türkleri varlıklarını sürdürebilmiş ve 1983 yılında bir devlet olmamız sağlanmıştır.Dünyada devlet kurmak isteyen birçok halk vardır ama onlar bunu başaramamışlardır çünkü onların Dr. Fazıl Küçük gibi bir liderleri yoktur.Onların yolumuzu aydınlatmasıyla biz devletimizi kurduk ve KKTC ilelebet yaşayacaktır” diye konuştu.Dr. Fazıl Küçük’ün bir fikre inandığını, halkın önüne çıkıp mücadele ettiğini ve Liderlik ettiği halkın devletinin kuruluş kutlamalarına tanık olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “O güne tanık olanlardan biri olarak devletimizin yaşaması için mücadeleye devam ediyoruz” dedi.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmasından sonra İlkokullararası Resim Yarışması ile Ortaokullar ve Liselerarası Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında ödül alan öğrencilerle plaket ve ödülleri sırasıyla verildi.Yarışmalarda ödül alan öğrenciler şöyle:1.'lik ödülünü TMK’dan - İrem Kaya2.'lik ödülünü TMK’dan - Perihan Ekici3.'lük ödülünü TMK’dan - Ela Akça1.'lik ödülünü TMK’dan - Nejan Şafak2.'lik ödülünü TMK’dan -Timur Ufuk İbiş3.'lük ödülünü TMK’dan - Doğa Ceylanlı1.'lik ödülünü TMK’dan.- Ceren Bakal2.'lik ödülünü. 20 Temmuz Fen Lisesi’nden - Bengü Yazan3.'lük ödülünü Bülent Ecevit Anadolu Lisesinden - Sude Erden1.'lik ödülünü 20 Temmuz Fen Lisesi’nden - Keziban Çelikkanat2.'lik ödülünü 20 Temmuz Fen Lisesi’nden - Emine Köksal3.'lük ödülünü 20 Temmuz Fen Lisesi’nden - Erdal Ataman