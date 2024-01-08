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Tezer Tayançlı Turnuvası şampiyonu Tony Stone

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Cuma akşamı Binatlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen Tezer Tayançlı anı turnuvasını Tony Stone kazandı

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Tezer Tayançlı Turnuvası şampiyonu Tony Stone
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Güzelyurt Darts Birliğinin organizasyonu olan, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun da puan verdiği Tezer Tayançlı anı turnuvası geçtiğimiz Cuma akşamı Binatlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.
Turnuvaya lisanlı ve lisansız sporcuların yanı sıra Tezer Tayançlı’nın sevenleri de katıldı.
Heyecanlı ve çekişmeli maçların yaşandığı turnuvayı finalde Faik Amcaoğlunu yenen Tony Stone oldu.
Turnuvada derceye giren ve yan ödülleri kazanan sporcular ise şu şekilde oluştu;
 
Birinci: Tony Stone
İkinci: Faik Amcaoğlu
Üçüncü: Selçuk Amca
En Yüksek Sayı Atan: Latif Emiroğulları (180)
En Az Okta Finish: Faik Amcaoğlu (15 Ok )
En Yüksek Sayıda Finish: Faik Amcaoğlıu (156)
 
Bugüne adar yapılan ve federasyonun puan verdiği 4 anı turnuvası sonucu oluşan puan durumu
S İSİM 1 2 3 4 TOPLAM
1 James Antony STONE 12 20 20 20 72
2 Elmas ÇOCUK 9 12 16 5 42
3 Mustafa BEHLÜL 20 16 1 3 40
4 Mehmet OLGUN 16 1 3 9 29
5 Ahmet DAMDELEN 5 5 12 5 27
6 Faik AMCAOĞLU 7 3 1 16 27
7 Hüseyin YÖNLÜER 1 9 9 5 24
8 Selçuk AMCA 3 7 1 12 23
9 Hasan BOZBEYLİ 5 7 5 3 20
10 Cemal GİNGİ 7 5 7 0 19
11 Ali AMCAOĞLU 3 1 7 7 18
12 Kadri KELEŞZADE 5 7 5 0 17
13 Serkan ÖZTOYGAR 3 3 7 3 16
14 Sedat SEDATGİL 3 5 3 5 16
15 Kemal HÜDASOY 1 3 5 7 16
16 Mustafa KOLOZ 7 3 0 1 11
17 Caner BOZBEYLİ 5 3 0 3 11
18 Bora ŞENOL 0 7 1 3 11
19 Ahmet EVLİYA 3 3 0 5 11
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