Tezer Tayançlı Turnuvası şampiyonu Tony Stone

Turnuvaya lisanlı ve lisansız sporcuların yanı sıra Tezer Tayançlı’nın sevenleri de katıldı.
Heyecanlı ve çekişmeli maçların yaşandığı turnuvayı finalde Faik Amcaoğlunu yenen Tony Stone oldu.
Turnuvada derceye giren ve yan ödülleri kazanan sporcular ise şu şekilde oluştu;
Birinci: Tony Stone
İkinci: Faik Amcaoğlu
Üçüncü: Selçuk Amca
En Yüksek Sayı Atan: Latif Emiroğulları (180)
En Az Okta Finish: Faik Amcaoğlu (15 Ok )
En Yüksek Sayıda Finish: Faik Amcaoğlıu (156)
Bugüne adar yapılan ve federasyonun puan verdiği 4 anı turnuvası sonucu oluşan puan durumu
|S
|İSİM
|1
|2
|3
|4
|TOPLAM
|1
|James Antony STONE
|12
|20
|20
|20
|72
|2
|Elmas ÇOCUK
|9
|12
|16
|5
|42
|3
|Mustafa BEHLÜL
|20
|16
|1
|3
|40
|4
|Mehmet OLGUN
|16
|1
|3
|9
|29
|5
|Ahmet DAMDELEN
|5
|5
|12
|5
|27
|6
|Faik AMCAOĞLU
|7
|3
|1
|16
|27
|7
|Hüseyin YÖNLÜER
|1
|9
|9
|5
|24
|8
|Selçuk AMCA
|3
|7
|1
|12
|23
|9
|Hasan BOZBEYLİ
|5
|7
|5
|3
|20
|10
|Cemal GİNGİ
|7
|5
|7
|0
|19
|11
|Ali AMCAOĞLU
|3
|1
|7
|7
|18
|12
|Kadri KELEŞZADE
|5
|7
|5
|0
|17
|13
|Serkan ÖZTOYGAR
|3
|3
|7
|3
|16
|14
|Sedat SEDATGİL
|3
|5
|3
|5
|16
|15
|Kemal HÜDASOY
|1
|3
|5
|7
|16
|16
|Mustafa KOLOZ
|7
|3
|0
|1
|11
|17
|Caner BOZBEYLİ
|5
|3
|0
|3
|11
|18
|Bora ŞENOL
|0
|7
|1
|3
|11
|19
|Ahmet EVLİYA
|3
|3
|0
|5
|11