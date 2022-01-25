Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 2’nci devresi başladı

On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Beyarmudu Belediyesi 3 puanla giriş yaptı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci devresi dün (24 Ocak 2022 Pazartesi) başladı.

On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Beyarmudu Belediyesi 3 puanla giriş yaptı.

İlk devreyi yenilgisiz lider tamamlayan, Diamond Child ikinci devreye 10-6’lık Gönyeli Avcılık Atıcılık galibiyeti ile başladı.

İlk devrede galibiyet alamayan Beyarmudu Belediyesi, sezonun ilk galibiyetini 9-7’lik skorla VadiliDarts Derneği karşısında aldı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Darts Birliği-Gönyeli S.K.:12-4

LEGEND- Lefkoşa Darts Birliği: 12-4

Minareliköy-Cihangir: 11-5

Diamond Child-Gönyeli Av.At.K.: 10-6

Coşkuner K.S.ve Spor Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 15-1

VadiliDarts Derneği-Beyarmudu Belediyesi: 7-9



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 12 12 0 0 138 54 36 84

2.Minareliköy 12 11 0 1 145 47 33 98

3.Gönyeli Darts Birliği 12 10 0 2 130 62 30 68

4.LEGEND 12 7 1 4 108 84 22 24

5.Coşkuner K.S.ve Spor D. 12 6 2 4 99 93 20 6

6.Güzelyurt Darts Birliği 12 4 4 4 81 111 16 -30

7.Gönyeli Av.At.K. 12 3 3 6 77 115 12 -38

8.Vadili Darts Derneği 12 3 2 7 86 106 11 -20

9.Cihangir 12 3 1 8 76 116 10 -40

10.Beyarmudu Belediyesi 12 2 1 9 73 119 7 -46

11.Gönyeli 12 1 3 8 70 122 6 -52

12.Lefkoşa Darts Birliği 12 1 1 10 69 123 4 -54



