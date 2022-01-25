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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 2’nci devresi başladı

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On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Beyarmudu Belediyesi 3 puanla giriş yaptı

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 2’nci devresi başladı
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci devresi dün (24 Ocak 2022 Pazartesi) başladı.
On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy, Diamond Child, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Beyarmudu Belediyesi 3 puanla giriş yaptı.
İlk devreyi yenilgisiz lider tamamlayan, Diamond Child ikinci devreye 10-6’lık Gönyeli Avcılık Atıcılık galibiyeti ile başladı.
İlk devrede galibiyet alamayan Beyarmudu Belediyesi, sezonun ilk galibiyetini 9-7’lik skorla VadiliDarts Derneği karşısında aldı.     
Efes Pilsen Darts Süper Ligi 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli Darts Birliği-Gönyeli S.K.:12-4
LEGEND- Lefkoşa Darts Birliği: 12-4
Minareliköy-Cihangir: 11-5
Diamond Child-Gönyeli Av.At.K.: 10-6
Coşkuner K.S.ve Spor Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 15-1
VadiliDarts Derneği-Beyarmudu Belediyesi: 7-9
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                         
TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Diamond Child          12     12     0       0       138   54     36     84
2.Minareliköy               12     11     0       1       145   47     33     98
3.Gönyeli Darts Birliği  12     10     0       2       130   62     30     68
4.LEGEND                   12     7       1       4       108   84     22     24
5.Coşkuner K.S.ve Spor D.    12     6       2       4       99     93     20     6
6.Güzelyurt Darts Birliği        12     4       4       4       81     111   16     -30
7.Gönyeli Av.At.K.                12     3       3       6       77     115   12     -38
8.Vadili Darts Derneği  12     3       2       7       86     106   11     -20
9.Cihangir                     12     3       1       8       76     116   10     -40
10.Beyarmudu Belediyesi       12     2       1       9       73     119   7       -46
11.Gönyeli                    12     1       3       8       70     122   6       -52
12.Lefkoşa Darts Birliği         12     1       1       10     69     123   4       -54
 
 
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