Justice de geri döndü

Sezon başında Bostancı Bağcıl’dan Miracle Değirmenlik’e transfer olan Justice Amenyaglo’nun lisansı da iptal edildi ve KTFF yönetim kurulu, oyuncunun ilk transfer döneminde kendi kulübü olan Bostancı Bağcıl’a geri dönüş transferinin yapılmasına karar verdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun konuyla ilgili kararı şöyle:

13.01.2023 tarihinde futbolcu Justice Amenyaglo’nun KTFF Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu dilekçe incelenmiş olup, KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatı’nın 14. Maddesinin (a) fıkrası gereği ilgili futbolcunun, 2022 – 2023 futbol sezonunda Miracle Değirmenlik SK’ya transferi sonrası, resmi makamlarda temin edeceği Oturma İzni ve/veya Çalışma İzninin Federasyona ibraz edilmemesi ve/veya yapılmaması dolayısıyla, yine talimat gereği ibraz edilmediğinden dolayı futbolcunun Miracle Değirmenlik SK’de yapılan Geçici Transfer lisansının iptal edilmesine ve futbolcunun ilk transfer döneminde kendi kulübü olan Bostancı Bağcıl SK’ya geri dönüş transferinin yapılmasına karar verilmiştir.

