KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden vefa örneği

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki anıt mezarına çelenk bıraktı.

Dernekten yapılan ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Milli Mücadele yıllarında topluma öncülük etmiş, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle anıt mezarına çelenk bıraktık.

