KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden vefa örneği

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki anıt mezarına çelenk bıraktı.
Dernekten yapılan ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı:
“Milli Mücadele yıllarında topluma öncülük etmiş, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle anıt mezarına çelenk bıraktık.
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