Davutoğlu “Göreve büyük bir heyecan ve vizyonla yeniden talibiz”

Darts Federasyonu Başkanlığına yeniden aday olan Gürtap Davutoğlu, görev sürelerinde onuncu yılı tamamladıklarını, göreve büyük bir heyecan ve vizyonla yeniden talip olduklarını söyledi.

Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, 26 Eylül Salı günü yapılacak olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından kulüplerle yaptığı görüşmeler sonrasında taslak bir program açıkladı.

On yılı geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Gürtap Davutoğlu, seçim sürecinde kulüplerden aldığı bilgileri yönetim kurulu ile değerlendirdiklerini ve yeniden yola çıktıklarını söyledi.

Görevde olduğu 10 yıllık sürede darts sporunu kurumsallaşması için büyük emek sarf edildiğini söyleyen Davutoğlu, “Yeni dönemde her şey daha da güzel olacak” dedi.”

ONUNCU YIL HEYECANI

“2020 Yılı Federasyonumuzun kuruluşunun 10’uncu yılıydı” diyen Davutoğlu, pandemi dönemi olması nedeniyle 10’uncu yıla özel hiçbir şey yapılamadığını ve bu nedenle önümüzdeki sezon 10’uncu yıla kulüplerin istekleri doğrultusunda “onuncu yıl özel taslak program hazırladık” dedi.

Onuncu yıla özel 10 maddelik taslak program şöyle:

Geçtiğimiz sezon verilen ödüllerin iyileştirilmesine ek olarak, hazırlanan program şöyle:

1-Önümüzdeki sezon hakem ücretleri federasyon tarafından karşılanacak.

2-Birinci ligde elektronik skor board kullanımı serbest olacak. İsteyen takım kullanabilecek.

3-Tüm kulüplerimizin oyun alanları tek tek incelenerek, eksiklikleri giderilecek.

4-Antrenörlük kursu düzenlemek için çalışma başlatılacak.

5- Detaylı bilgi akışı sağlamak amacıyla federasyon resmi web sayfası için gerekli girişim başlatılacak.

6- Basına ağırlık verilecek. Her kulübün başkanı, yöneticisi ve kaptanı ile sezon içerisinde röportajlar yapılıp kamuoyu ile paylaşılacak.

7-Yeni sezonda süper kupa maçı oynanacak. Lig şampiyonu ile kupa şampiyonu ligin bitimi ile birlikte süper kupa finalinde karşılaşacak. Her iki organizasyonun şampiyonu ayni olması durumunda ikinciye bakılacak. Süper Kupayı kazanan takım para ödülü ve çeşitli yan ödüllerle ödüllendirilecek. Süper Kupa finali yerel televizyonlarda ve/veya sosyal medyada canlı yayımlanacak.

8- Ferdi turnuvalarda düzenlemeye gidilip, sayısı azaltılacak. Kulüplerin ve/veya kişilerle şirketlerin düzenleyecekleri ve/veya düzenledikleri turnuvalara puan verilecek. İlk 16’ya yönelik düzenlenecek formatla, ilk sekize girecek sporcular yurt dışındaki turnuvalara gönderilecek.

9- Sezon boyunca EN CENTİLMEN takım hakemler tarafından belirlenecek. En centilmen takım ödülüne layık görülen takım ve/veya takımlara özel ödüllendirme yapılacak.

10-Kulüp, dernek ve birliklerin gençlere ve kadınlara yönelik yapacağı çalışmalar, desteklenecek. Kulüp, birlik ve derneklerden, gelecek olan talepler üzerine gençler ve kadınlar kategorisinde ödüllü yarışmalar düzenlenecek.