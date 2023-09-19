CMC’de 3 Club &Putter şampiyonları John ve Steve

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 17 Eylül Pazar gün gerçekleşen 3 Club &Putter Golf Turnuvası’nda John Eldridge ve Steve Neufeld 38 puanla kategorilerinin birincileri oldular. Handicapları 0-22 arası oyuncuların A; 23’den yüksek Handicaplı oyuncuların da B Kategorisinde yarıştığı ve Stableford formatında 18 çukur ve coursehandicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada A Kategorisinde Olgun Emirzade 34 Puan ile ikinci olurken Hasan İlkay 31 Puan ile ücününcülüğü elde etti.

B Kategorisinde ise BobHodge 37 Puan ile ikinci olurken, WalterResch de 34 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Aydın Türker kazananların ödüllerini takdim etti.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 24 Eylül Pazar gün aylık kulüp yarışması MonthlyMedal turnuvası oynanacak.

