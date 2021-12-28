Dartsta süper heyecan sürüyor

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 8. hafta tamamlanırken Diamond Child, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin sekizinci hafta maçlarında Diamond Child, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup ettiler. Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği – Gönyeli Spor Kulübü ve VadiliDarts Derneği – Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü maçlarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Diamond Child 24 puanla lider kapattı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin sekizinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Darts Birliği-Diamond Child (7-9)

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği- Gönyeli S.K. (8-8)

Lefkoşa Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi (5-11)

Cihangir S.K.- Güzelyurt Darts Birliği (7-9)

LEGEND- Minareliköy S.K. (5-11)

VadiliDarts Derneği- Gönyeli Av.At.K (8-8)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 8 8 0 0 90 38 24 52

2.Minareliköy S.K. 8 7 0 1 98 30 21 68

3.Gönyeli D Birliği 8 7 0 1 92 36 21 56

4.LEGEND 8 4 1 3 67 61 13 6

5.Vadili D Derneği 8 3 1 4 59 69 10 -10

6.Güzelyurt D Birliği 8 2 3 3 52 76 9 -24

7.Gönyeli Av.At.K. 8 2 3 3 50 78 9 -28

8.Coşkuner Spor D. 8 2 2 4 55 73 8 -18

9.Cihangir S.K. 8 2 1 5 50 78 7 -28

10.Gönyeli S.K. 8 1 3 4 57 71 6 -14

11.Lefkoşa DBirliği 8 1 1 6 54 74 4 -20

12.Beyarmudu B 8 1 1 6 44 84 4 -40

